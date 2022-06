Cel mai mare eveniment al creștinilor catolici va avea loc sâmbătă, la Șumuleu Ciuc, Harghita. Sute de mii de oameni din toate colțurile lumii sunt așteptați să asiste la slujba specială oficiată cu ocazia Rusaliilor Catolice. Dacă în anii trecuți ceremonia religioasă se ținea doar în limba maghiară, acum organizatorii au decis în premieră să traducă slujba și în română.

Rectorul bisericii franciscane de la Şumuleu Ciuc, părintele Guia Laurean Hugo, a anunțat că traducerea se va face simultan, în căşti, iar decizia a fost luată după ce participanții şi-au exprimat această dorinţă.

„Este ceva nou, pentru că lecturile care vor fi citite, predica spusă de către arhiepiscop va fi tradusă în limba română. Pentru toţi cei care vin, de limba română, vom avea un cort, se pot ataşa acelui semnal şi ei pot auzi în întregime lecturile şi predica în limba română. Am întâlnit această dorinţă, am întâlnit oameni care au cerut şi am zis că ne alăturăm cu mare drag acestei dorinţe”, a declarat părintele Guia Laurean Hugo, citat de Agerpres.

Pregătirile pentru evenimentul de sâmbătă sunt în toi. Slujba va fi oficiată la un altar în aer liber aflat între munții Șumuleu Mare și Șumuleu Mic. Vor fi luate măsuri speciale de securitate pentru pelerinii care vor ajunge în Miercurea Ciuc. Vor fi organizate rute speciale pe care aceștia să le folosească pentru a ajunge la slujbă, iar mai apoi să se întoarcă spre case.

În zona unde se va ține pelerinajul va fi permis doar comerțul cu produse de artizanat, de patiserie specifice evenimentului, apă minerală, cărţi şi produse bisericeşti. De asemenea, vor fi deschise doar restaurantele şi magazinele care au autorizaţie de funcţionare permanentă, pe tot timpul anului.

„Am făcut acest pas pentru că am primit, anul trecut, reacţii foarte pozitive asupra manierei mai restrânse de a permite comerţul în această zonă şi cred că foarte importantă este partea liturgică şi sufletească a pelerinajului, decât partea cealaltă”, a explicat primarul orașului Miercurea Ciuc, Attila Korodi, pentru aceeași sursă.

Pelerinajul de la Şumuleu Ciuc are o istorie de peste 450 de ani, în centrul său fiind statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria, aflată în biserica franciscană. În anul 1567, principele Transilvaniei, Ioan Sigismund, a încercat să le impună religia unitariană credincioşilor romano-catolici din scaunele secuieşti Ciuc, Gheorgheni şi Caşin şi oamenii spun că doar cu ajutorul statuii făcătoare de minuni au reuşit să se opună şi să îşi păstreze credinţa strămoşească.

De atunci, în fiecare an, în sâmbăta Rusaliilor, catolicii din întreaga lume, majoritatea de limbă maghiară, vin în pelerinaj la biserica Sfintei Fecioare Maria din Şumuleu Ciuc.

Sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc a fost vizitat, pe 1 iunie 2019, de Papa Francisc, cu acest prilej fiind scoasă din biserică statuia făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial. Suveranul Pontif a oficiat atunci o slujbă închinată Fecioarei Maria şi a oferit un trandafir de aur sanctuarului marian, aşa cum face când merge la locurile de pelerinaj dedicate Maicii Domnului.