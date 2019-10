Sărbătoarea Sfintei Parascheva este prăznuită în fiecare an, la 14 octombrie, de Biserica Or­todoxă, iar zeci de mii de credincioşi vor veni la Iaşi de pe tot cu­prinsul țării şi chiar din străinătate, pentru a înălţa o rugăciune, sau să mul­­țumească pen­tru ajutorul și binecu­vân­­tarea din în via­ța lor.

Anul acesta, pelerinii vor putea să viziteze moaştele Sfintei Parascheva de la Iaşi, găzduite de Catedrala Mitropolitană din Iasi, cât şi mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei ‒ făcătorul de minuni, ce va fi adusă din insula Corfu.

Programul sărbătorii

Evenimentele dedicate prăznuirii pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva se vor desfăşura în perioada 11-15 octombrie 2019.

Vineri, 11 octombrie 2019:

– 06.30 – Procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si depunerea lor pe platoul din fata Caminului preotesc „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” pentru inchinare.

– 07.00-11.30 – Sfintirea apei (aghiazma mica) si Sfantul Maslu (pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane), Utrenia si Sf. Liturghie arhiereasca (in Catedrala Mitropolitana).

– 00-18.00 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (in Catedrala Mitropolitana).

– 18.00 – prezentarea lucrarilor dedicate Sfȃntului Ierarh Spiridon al Trimitundei (Sala Sinaxar a Muzeului Mitropolitan).

– 00.00 – Slujba de priveghere a Sfantului Mare Mucenic Gheorghe – Vecernia, Litia si Utrenia (in Catedrala Mitropolitana).

Sâmbătă, 12 octombrie 2019:

– 07.00 – 12.00 – Miezonoptica, Acatistul Sfantului Ierarh Iosif si Sfanta Liturghie arhiereasca (in Catedrala Mitropolitana).

– 17.00 – 18.00 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (in Catedrala Mitropolitana).

– 19.00 – 20.30 – Pelerinajul „Calea Sfintilor” – Procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva (se va iesi pe poarta de langa Casa Nicodim – Strada I. C. Bratianu – Strada Cuza Voda – Strada Armeana – Biserica „Sfantul Sava cel Sfintit” – Strada Costache Negri – Manastirea „Sfintii Trei Ierarhi” – Catedrala Mitropolitana).

– 21.00 – 01.00 – Slujba de priveghere – Vecernia, Litia si Utrenia Invierii, combinata cu a Sfantului Apostol Andrei si a Sfantului Ierarh Spiridon (in Catedrala Mitropolitana).

Duminica, 13 octombrie 2019:

– 07.00 – 12.00 – Miezonoptica, Acatistul Mantuitorului, Ceasurile si Sfanta Liturghie arhiereasca (in Catedrala Mitropolitana).

– 09.00 –00 – Sfintirea bisericii „Sfantul Apostol Toma” din cartierul Alexandru cel Bun (Iasi).

– 17.00 – 18.00 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (in Catedrala Mitropolitana).

– 18.00 – sfintirea asezamantului social-caritabil „Sfantul Ierarh Iosif cel Milostiv” de la Manastirea Hadambu (judetul Iasi).

– 19.00 – Concert Accapela (in Catedrala Mitropolitana).

– 20.00 – 00.00 – Slujba de priveghere a Sfintei Cuvioase Parascheva si a Sfantului Ierarh Spiridon – Vecernia, Litia si Utrenia (in Catedrala Mitropolitana).

– 00.00 – 02.00 – Sfanta Liturghie arhiereasca (in Catedrala Mitropolitana).

Luni, 14 octombrie 2019:

– 07.00 – 09.00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile si Slavoslovia Mare (in Catedrala Mitropolitana).

– 09.30 – 13.00 – Sfanta Liturghie arhiereasca (pe podiumul din Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant).

– 17.00 – 18.00 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (in Catedrala Mitropolitana).

– 20.00 – 00.00 – Slujba de priveghere a Sfantului Ierarh Spiridon combinata cu a zilei – Vecernia, Litia si Utrenia (in Catedrala Mitropolitana).

– 18.30 – Concert dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva sustinut de Corul academic Gavriil Musicescu al Filarmonicii din Iasi condus de maestrul Doru Petru Morariu (in Catedrala Mitropolitana).

Marti, 15 octombrie 2019:

– 07.00 – 12.00 – Miezonoptica, Acatistul Sfantului Ierarh Spiridon, Ceasurile si Sfanta Liturghie (in Catedrala Mitropolitana)