Vasile Moldovan, prefectul de Maramureş a fost demis miercuri, 11 decembrie. Guvernul a decis în ședința de marți schimbarea din funcție a 35 de prefecți și 11 subprefecți, inclusiv prefectul municipiului București. De asemenea, au fost numiți 13 prefecți și 2 subprefecți. Prefecții din alte cinci județe au fost schimbați la sfârșitul lunii noiembrie.

Vestea despre schimbare a venit în această dimineaţă, iar prefectul Moldovan a transmis un mesaj de mulţumire colaboratorilor.

„A fost o onoare sa va cunosc, sa lucrez cu voi, sa fim impreuna in slujba cetatenilor judetului! Va doresc succes in activitate, intelepciune si bunastare in familie! Va imbratisez cu drag!🤗🤗🤗”, a transmis fostul prefect.

În ceea ce priveşte un eventual înlocuitor, este vehiculat numele lui Remus Timiş, fiul fostului viceprimar de Borşa, reprezentant al PMP. Rămâne de văzut când va fi semnată numirea.