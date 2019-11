Duminică, 24 noiembrie a.c., Preasfințitul Vasile s-a aflat în mijlocul credincioșilor parohiei ,,Cristos – Regele Universului” din Sighetu Marmației, unde a luat parte la sărbătoarea hramului parohiei păstorite de părintele Florea Vasile.

Aflându-se aici, în acest oraș semnat de o profundă istorie de mărturie și credință, Ierarhul a explicat felul în care se apropie de fiecare dată de această localitate: „De fiecare dată când vin la Sighet, o fac cu o anumită reverență și aceasta pentru tot ceea ce a însemnat istoria acestui oraș, istoria Bisericii noastre, care are aici o mărturie și o rădăcină adâncă pentru tot ceea ce a însemnat trecutul. De aceea astăzi, pentru prima dată, am adus cu mine o cruce. Este crucea care prin tainice miracole a supraviețuit de la Catedrala noastră din Baia Mare și a ajuns până la mine în urmă cu câteva luni. Este crucea catedralei din timpul când Preasfințitul Alexandru celebra Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. În sens simbolic al regalității lui Isus răstignit pe cruce, am adus această cruce cu mine și este pe altar. Isus Hristos, Regele Iudeilor – avem mereu prezent atunci când privim crucea. Isus Hristos, rege pe crucea care devine tron… un rege încununat cu spini”.

Acest mod de a se propune al lui Dumnezeu, prin Isus, este unul care schimba cu totul modul de a privi regalitatea, este unul care nu se încadrează în mentalitatea de atunci și de acum a sferei politice, religioase, dar și a oamenilor care strigau: „Dacă tu ești Mesia și i-ai salvat pe alții, de ce nu te salvezi și pe tine?”. Isus tace. Mentalitatea celor care strigau către Isus să se salveze, „nu corespunde realității pe care Dumnezeu dorește să ne-o descopere prin fiul său”. În Isus Hristos pe cruce vedem revelată iubirea lui Dumnezeu, care tace în fața propunerilor de a se mântui pe sine. Isus nu se caută pe sine, ci este întruparea iubirii lui Dumnezeu pentru noi și tot ceea ce a săvârșit a fost în favoarea celor pe care i-a întâlnit și a venit să ne însoțească, ca un frate mai mare, să ne descopere acest chip al lui Dumnezeu, care este iubire desăvârșită, prin generozitate, oferirea de sine”, a afirmat Preasfințitul Vasile în cuvântul de învățătură.

La invitația părintelui paroh, au participat la sărbătoare: părintele protopop de Sighet, Iusco Vasile și un sobor de preoți din protopopiat și din protopopiatele învecinate, precum și numeroși credincioși din Sighet și din împrejurimi. Părintele Florea a mulțumit cu drag tuturor pentru prezență și i-a invitat pe toți la o agapă frățească oferită de credincioșii parohiei gazdă.