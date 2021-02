Cătălina s-a prezentat singură, într-o postare pe pagina ei de Facebook, în urmă cu câteva săptămâni, iar de atunci postarea ei a devenit virală, fiind apreciată de peste 24.000 de persoane.

„Am absolvit două facultăţi şi două mastere (Inginerie Alimentară şi Psihologie). Am lucrat aproape un an în topografie şi doi ani inginer tehnolog. Azi, sunt şofer pe TIR. Mă bucur de fiecare kilometru parcurs, de fiecare om care apreciază că o fată de 1,60 metri şi 55 kilograme poate să stăpânească un mastodont de 40 de tone, de fiecare cursă finalizată cu succes. Am absolvit două facultăţi într-o ţară care nu mi-a oferit şansa să mă dezvolt în domeniile pentru care am învăţat zile şi nopţi întregi. Până la urmă, viaţa nu e despre diplome. E despre lucrurile pe care le faci şi îţi oferă satisfacţie. Indiferent ce faci, fă-o din tot sufletul. De la inginer la şofer de TIR e cale lungă.

Unii mă critică, alţii îmi apreciază curajul şi foarte puţini mă iau drept exemplu. Mulţumesc tuturor care m-aţi urmărit de-a lungul vremii. Pentru unii sunt motiv de bârfă, pentru alţii sunt tipa aia cool.

Ei bine, eu pentru cei din urmă încă mai postez aici uneori”, a scris Cătălina Vlaşin în postarea de pe Facebook.