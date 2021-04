Printre protestatarii anti-mască de marți din Galați s-a aflat și un băiat de 13 ani. Povestea lui Alin, așa cum i-au spus cei de la Jandarmeria Galați, pentru a nu-i face cunoscută identitatea, a devenit virală pe rețelele sociale.

Alin a ajuns pe la ora 19:00 în fața Prefecturii Galați, locul de întâlnire al manifestanților. Aici a început să scandeze, iar jandarmii au mers să vorbească cu el.

„Atunci, Alin a băgat mâna în buzunarul drept și nu a vrut să o mai scoată, atunci când i s-a cerut. Ceva era suspect. Când i-au pipăit hainele, jandarmii au observat că, de fapt, el ascundea un briceag cu lama de 10 cm. A fost scos din mulțime și dus la mașina jandarmeriei. Am zis să îi sunăm părinții, numai că Alin nu avea mamă, iar tatăl îl părăsise. Un timp nu a vrut să ne spună unde stă și cine are grijă de el, pentru că era destul de bine îmbrăcat. După câteva minute, s-a decis să vorbească. Locuia cu bunicii”, continuă povestea, relatată pe contul de Facebook al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Dunărea de Jos” din Galați.

Oamenii legii i-au sunat bunica, și au chemat-o să ia băiatul acasă.

„Într-o fugă a ajuns bunica la Prefectură, acolo unde o așteptau nepotul și jandarmii. Cu lacrimi în ochi ne-a spus că este un copil bun, doar că stă într-un anturaj nefericit. Aici i-am dat perfectă dreptate. Ne-a emoționat însă atunci când bunica și-a dat jos căciula de pe cap. Nu mai avea păr. Am stat să ne gândim 5 secunde și am realizat că femeia are cancer. Atunci ne-a spus că astăzi venise de la chimioterapie. Parcă s-a prăvălit cerul pe noi. Ne-am uitat unii la alții și am tăcut, ascultând vorbele printre suspine ale bunicii. Alin nu mai spunea nimic, doar se scuza. Bunicii i-am dat o sticlă de apă și i-am spus să se liniștească că nu se va întâmpla nimic cu băiatul”, scrie în postare.

La plecare, jandarmii i-au spus lui Alin că singura lui șansă de a răzbate în viață este doar școala și nimic altceva și i-au promis că se vor interesa de situația lui școlară.

După ce bunica a mărturisit că nu are bani să ajungă acasă, locotenentul Cătălin Bădin, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Galați, i-a chemat un taxi și i-a plătit drumul până acasă, dar nu înainte de a-i promite bunicii că va merge să se intereseze de situația școlară a băiatului, pentru a-l duce pe drumul cel bun.

„Aceasta a fost o poveste de la protestul de aseară, 30 martie, din Galați. Ca Alin sunt și alți copii, însă trebuie să le fim alături și să nu îi lăsăm să pice în păcat”, se mai arată în postarea Jandarmeriei Galați.