Carmen e o tânără băimăreancă și are o poveste foarte interesantă. Face judo de mică și studiază în București, în cadrul Universității Ecologice, însă are și o pasiune foarte rar întâlnită la noi în oraș. Azi vom afla mai multe despre povestea ei, având și posibilitatea să ne facem o programare pentru a încerca ceva cu totul nou.

eMM: De unde ai preluat pasiunea pentru împletit și de când faci asta?

„Am început să împletesc de când eram mică, bunica m-a învățat prima dată cum să împletesc, eu având parul foarte lung și mereu împletit. Ulterior am început să caut tutoriale pe internet și să încerc diferite stiluri, modele și tot ce-mi părea interesant. Mi-am perfecționat tehnica ceva mai târziu, când colegele de la judo îmi cereau să le împletesc părul pentru concursuri și cantonamente. Făceam asta foarte des, eu fiind singura care știa să împletească. Am observat că mă descurc din ce în ce mai bine și aveam feedback-uri la fel de bune.

eMM: Când ai pus pentru prima dată extensii și cât timp ți-a luat?

Cu extensii am început să lucrez recent, de aproximativ 1 an, din curiozitate. De fapt, prima mea încercare a fost cu fire de croșetat. Mi-a ieșit chiar bine și mi-am propus să lucrez cu astfel de materiale. După am făcut o încercare cu extensii și rezultatele au fost și mai bune, iar de atunci lucrez cu extensii. Timpul de lucru diferă în funcție de modelul cerut. Spre exemplu, pentru 2 codițe împletite cu extensii, timpul maxim este aproximativ 1 oră, însă pentru codițe afro, timpul de lucru poate ajunge și până la 12-13 ore. Este mult, intra-adevăr, însă lucrez singură și este o treabă migăloasă. Așadar, e nevoie de muuultă răbdare din ambele părți, mai ales din partea clientului, consider eu.

eMM: Legat de costurile unei asemenea împletituri, ce poți să ne zici?

Codițele afro au prețul cel mai ridicat, fiind 350 lei fără extensii, acestea fiind achiziționate separat de client, deci doar manopera. Sau în cazul în care achiziționez eu extensiile, se achita un avans. Prețul total este undeva la 450 lei. Pentru cele extrem de lungi, prețul crește. Dacă ți-ai aranja părul în bucle, coafura ar rezista maxim o zi. În schimb, codițele pot fi purtate chiar și o lună dacă le îngrijești corespunzător. Mai exact, atunci când dormi este bine să îți înfășori părul într-o bonetă de satin sau mătase.

eMM: Cum pot lua cei curioși legătura cu tine?

Recent mi-am creat o pagină pentru această pasiune. Și cu această ocazie îi invit s-o urmărească și de ce nu, curioșii pot încerca: https://www.facebook.com/carmen.braidsss/