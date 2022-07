În anii ‘30 s-a dus vestea că, in comuna Rozavlea din Maramureș ar trăi o familie de pitici cunoscuți prin părțile noastre ca Trupa Liliput, compusă din șapte membrii care ofereau spectacole diverse și fascinante pentru acele timpuri. Ajungând să cânte chiar și pentru Regele Carol al II-lea.

După ce Transilvania a fost ocupată de hortiști, membrii trupei ambulante au prevăzut pericolul având in vedere descendența lor evreiască, ascunzând-și toate bunurile într-o groapă.

Frații Ovitz, căci așa se numeau, cinci fete si doi băieți, au fost duși la Auschwitz împreună cu alți sute de maghiari evrei. Întâlnirea lor cu doctorul Josef Mengele însă, i-au făcut să înțeleagă cu adevărat că urmează cea mai cumplită perioadă a vieții lor, acesta fiind fascinat de familia de pitici.

“Acum am de lucru pentru 20 de ani“

Deși la început, Mengele prelua doar sânge de la aceștia, în scurt timp au început si torturile ceea ce a dus familia în pragul nebuniei. Tortura prin introducerea apei, ba calde, ba reci în urechi, scoaterea dinților și a genelor, pentru analize, dar mai mult decât atât, înscenarea unui spectacol, pentru familia de pitici, care a fost umilită în fața mulțimii fiind nevoiți să se dezbrace și să fie priviți mai ales de către ofițeri.

După lungi suferințe și chinuri îndurate, familia este eliberată in 1945, iar după câteva zile petrecute la Moscova , aceștia ajung in țară, în Rozavlea unde își găsesc lucrurile de valoare îngropate sub mașina lor. În 1949 familia pleacă in Israel si continuă să facă spectacole. Ultimul membru al familiei Perla Ovitz, murind în septembrie 2009, din cauze naturale.

Anamaria Cristina Zoicaș