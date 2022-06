Robert Glință, finalist in doua probe la Mondialul de la Budapesta, si David Popovici, dublu campion mondial la acelasi campionat, s-au întors acasă, în această seară. Ei au fost așteptați cu flori de ministrul Sportului, Eduard Novak, președintele COSR, Mihai Covaliu și președintele Federației de natație, Camelia Potec, dar și de prieteni și colegi. Emoționați, cei doi au mulțumit susținătorilor și antrenorilor. Eduard Novak a premiat întreaga delegație a României, pe Robert Glință, Camelia Potec și antrenroii celor doi înotători.

”Trebuie să recunosc, nu sunt obișnuit cu atât de multă lume și atât de multă atenție. Sunt tot eu, natural. Vreau să fac cel mai important lucru, să le mulțumesc celor care au crezut mereu în mine și tuturor românilor care m-au urmărit, în fața ecranelor sau la Budapesta. A fost superb! Multă lume ar vrea să fie în fața mea. Sunt onorat că reprezint țara asta frumoasă și să vă simt alături de mine”, au fost primele cuvinte ale lui David Popovici.

”Niciodată nu m-am simțit atât de special, nu am fost niciodată împins așa de la spate. Am făcut totul pentru a obține cel mai bun rezultat. Asta e în special și datorită lui David. Fără el și performanțele lui nu s-ar fi întâmplat asta. Îți mulțumesc, sunt mândru că sunt contemporan cu tine!”, a spus Robert Glință.

Primul care a luat cuvântul la venirea lui David Popovici și a lui Robert Glință a fost ministrul Eduard Novak.

„Sunt foarte fericit pentru această seară. David a demonstrat că sportul ne unește, că sportul poate să fie cel mai bun ambasador al nostru, sportul ne face mândri că suntem români. De foarte mulți ani nu am mai trăit aceste clipe. Vreau să îi mulțumesc lui David Popovici că a reușit să ne motiveze, să deschidă inimile noastre. A arătat lumii întregi cât de puternici putem să fim. Așa cum au arătat Nadia, Ivan, dar astăzi suntem aici într-un moment istoric. Înotul trebuie să fie un sport prioritar, am sprijinit această Federație din prima clipă. Acum suntem aici, cu David, o stea a României. Ne vom puteam mândri cu el mult timp. Are doar 17 ani, mulți înainte în care poate câștiga multe medalii. Talentul nu este de ajuns. David, prin munca sa, prin disciplina lui, prin lejeritatea de adolescent, a arătat că este un model de urmat. Suntem în stare să fim ca David? Vreau să le mulțumesc părinților, antrenorilor lui, Federației care a stat mereu lângă el”, a spus ministrul.

„Avem în continuare probleme, bugetul nu este cel despre care s-a vorbit. Nu vreau să discutăm acum despre asta, nu vreau să umbresc cele două medalii de aur ale lui David. De mâine, vom începe să discutăm. David a încercat deja să înoate și 400 de metri. Performanțele lui sunt foarte bune deja. Cu siguranță, el ne va mai surprinde și cu alte lucruri. Noi trebuie să fim alături de el și să îi respectăm programul de pregătire. Nu are vacanță. A avut o zi liberă, petrecută tot la bazin, la Budapesta”, a spus Camelia Potec.