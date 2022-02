Vineri, 4 februarie 2022, la sediul ITPF Sighetu Marmației a participat în sistem videoconferință domnul chestor principal de poliție Liviu Bute, desemnat la conducerea Inspectorului General al Poliției de Frontieră Române, la analiza activităţilor desfăşurate de către Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmației în anul 2021.

La această activitate au participat: conducerea inspectoratului, poliţişti de frontieră cu funcţii de conducere din cadrul ITPF Sighetu Marmației, şefii structurilor subordonate din judeţele Maramureș, Suceava și Satu Mare, în sistem videoconferință, precum și reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice cu care Poliția de Frontieră Sighetu Marmației colaborează.

Cu această ocazie, inspectorul șef al ITPF Sighetu Marmației, domnul comisar șef de poliție Coman Florin, a prezentat principalele realizări din domeniile de activitate.

Anul 2021 a reprezentat pentru personalul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei o perioadă în care s-au continuat eforturile pentru îndeplinirea atribuţiilor la toate nivelurile şi pentru realizarea standardelor de calitate în domeniile ce revin Poliţiei de Frontieră Române – controlul şi supravegherea frontierei de stat şi cooperarea poliţienească.

Situația operativă la frontiera de stat, din zona de responsabilitate a I.T.P.F. Sighetu Marmației, a fost caracterizată prin prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, în mod special a activităţii de contrabandă cu ţigări, trafic cu autovehicule furate din străinătate şi migraţie ilegală.

*Valori de trafic

În anul 2021, prin punctele de trecere a frontierei din cadrul inspectoratului, în zona de competenţă a judeţelor Satu Mare, Maramureş și Suceava, s-a înregistrat un trafic de peste 4.300.000 persoane (3.350.000 în anul 2020), din care 3.000.000 cetăţeni din state UE şi 1.300.000 persoane din state non-UE care au tranzitat frontiera, atât pe sensul de intrare, cât şi pe sensul de ieşire în/din ţară. De asemenea, în aceeaşi perioadă au tranzitat frontiera peste 1.600.000 mijloace de transport.

Creșterea traficului din punctele de trecere a frontierei, în comparație cu anul 2020, se datorează numărului mare de cetățeni români care în perioada sărbătorilor pascale, a sezonului estival și a Crăciunlui au venit acasă pentru a-și petrece sărbătorile și concediile alături de familii.

*Fapte ilegale

În anul 2021, polițiștii de frontieră au întocmit 1.144 dosare penale (Satu Mare – 427, Maramureş – 232, Suceava – 485) sub aspectul săvârșirii a 2.002 infracţiuni de către 1.097 persoane.

Pe linia activităţii de cercetare penală în dosarele instrumentate la nivelul inspectoratului, 19 persoane au primit arest preventiv.

Au fost aplicate 622 sancţiuni contravenţionale în valoare de 199.000 lei.

*Bunuri confiscate

Valoarea totală a bunurilor confiscate în cursul anului 2021 a fost de peste 30.000.000 lei – aproximativ 6.100.000 euro.

Situaţia detaliată pe judeţe a bunurilor confiscate se prezintă astfel:

• Satu Mare – 5.500.000 lei;

• Maramureș – 10.000.000 lei;

• Suceava – 14.500.000 lei.

Situaţia bunurilor confiscate sau indisponibilizate de către poliţiştii de frontieră în cadrul misiunilor de supraveghere şi control a frontierei de stat, se prezintă astfel:

 2.000.000 pachete ţigarete (aprox. 4.000 baxuri)

 79 autovehicule (din contrabandă şi din traficul cu autoturisme furate)

 513 bucăți articole electronice, electrice și IT

 peste 2,5 kg droguri

 69 bucăți – arme, muniții, explozibil

 530 kg tutun

 720 litri alcool

*Migraţia ilegală

Pe linia migraţiei ilegale au fost intensificate măsurile de supraveghere şi control la frontiera de stat, care au dus la descurajarea eventualelor grupuri de migranţi care intenţionau să treacă ilegal frontiera.

La nivelul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei, pe această linie de muncă, au fost desfăşurate 1.588 acţiuni proprii şi în comun cu structurile teritoriale ale Inspectoratului pentru Imigrări de pe raza judeţelor Satu Mare, Maramureş şi Suceava.

În urma acestor acţiuni s-au înregistrat 150 dosare de migraţie ilegală în care au fost implicaţi 512 cetăţeni străini cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei. Totodată, în urma acţiunilor desfăşurate au fost reţinuţi şi cercetaţi 15 traficanţi (7 România, 2 Franța, 2 Ungaria, 1 Olanda, 1 Palestina, 1 Turcia și 1 Germania) cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi.

*Un caz semnificativ a fost mediatizat în data de 28 noiembrie 2021.

Poliţiştii de frontieră din cadrul STPF Suceava, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, împreună cu polițiști din cadrul BCCO Suceava au desfășurat o acţiune de prindere în flagrant a doi cetăţeni ucraineni cu preocupări pe linia traficului de migranţi. Cei doi sunt cercetați în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de migranți.

În cauză s-a reținut faptul că, începând cu luna noiembrie 2021, cei doi inculpați, ambii cu dublă cetățenie ucraineano-română, împreună cu alți cetățeni ucraineni, au constituit un grup infracţional organizat și au acţionat împreună şi în mod coordonat în vederea racolării, îndrumării, călăuzirii, transferului, adăpostirii şi transportului unor grupuri de migranţi, în vederea trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, cu scopul de a obține beneficii financiare substanțiale.

În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada 04.11.2021 – 27.11.2021, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, membrii grupării au preluat, călăuzit, adăpostit, transportat și îndrumat un număr de 24 migranți, cetățeni originari din Bangladesh, India, Pakistan și Somalia, care au pătruns în România prin trecerea ilegală a frontierei de stat prin zona verde.

La data de 26.11.2021, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Suceava și polițiști de frontieră din cadrul STPF Suceava au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a celor doi inculpați, după ce aceștia au preluat din zona graniței de stat româno-ucrainene un număr de 5 migranți pe care i-au transportat, ulterior, pe raza municipiului Rădăuți.

La data de 27.11.2021, Tribunalul Suceava a dispus arestarea preventivă a celor 2 inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.Totodata, celor cinci cetățeni din Bangladesh le-a fost întocmita lucrare penală pentru trecere ilegală a frontierei de stat. In cursul zilei de azi aceștia au fost predați autorităților de frontiera ucrainene, in baza Acordului de Readmisie.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

*Un alt caz semnificativ s-a înregistrat în data de 17 mai 2021, când în jurul orei 21.45, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din România, un cetățean român, în vârstă de 34 de ani din județul Timișoara, la volanul unui microbuz înmatriculat în Bulgaria, care avea ca destinaţie Austria.

În microbuz se mai aflau, în calitate de pasageri, un bărbat de 58 de ani din județul Alba și o femeie, în vârstă de 19 ani, din județul Timișoara. În urma unui control asupra mijlocului de transport, polițiștii de frontieră au observat în compartimentul pentru transport bagaje un loc special amenajat, iar în interiorul acestuia au fost descoperiți ascunşi şapte bărbați.

Drept urmare, s-a luat măsura conducerii persoanelor descoperite ascunse împreună cu șoferul, pasagerii și microbuzul în cauză, la sediul Poliției de Frontieră, în vederea continuării cercetărilor. În cadrul verificărilor preliminare, s-a stabilit faptul că şoferul din Timișoara, precum și cei doi pasageri sunt călăuzele celor șapte cetățeni din Siria și Bangladesh, cu vârste cuprinse între 20 și 41 de ani.

Astfel, cetățenii români intenţionau să-i ajute pe cei în cauză să treacă ilegal frontiera în Ungaria, cu intenţia de a ajunge în vestul Europei. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cei șapte cetățeni străini, precum și cu privire la infracțiunea de trafic de migranți pentru cei trei cetățeni români.

*Contrabanda continuă să reprezinte principalul fenomen infracţional care se manifestă la frontiera cu Ucraina.

În anul 2021, pe linia combaterii contrabandei, poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei au înregistrat 361 dosare penale, fiind implicate 226 persoane, sub aspectul săvârşirii a 610 infracţiuni.

Totodată, au fost executate 79 percheziţii domiciliare în cadrul unor acţiuni de combatere a contrabandei cu ţigări și au fost puse în executare 44 de ordonanțe de punere sub sechestru asigurator. Valoarea bunurilor puse sub sechestru se ridică la suma de 2.200.000 lei.

A fost descoperită şi ridicată în vederea confiscării cantitatea de aproximativ 2.000.000 pachete ţigări (aprox. 4.000 baxuri) de provenienţă ucraineană, în valoare totală de 23.000.000 lei (Satu Mare – 220.000 pachete țigări, Maramureș – 720.000 pachete țigări și Suceava – 1.060.000 pachete țigări).

În această zonă sunt descoperite aproape zilnic persoane care încearcă să traverseze frontiera transportând ţigări de contrabandă, deseori poliţiştii de frontieră fiind nevoiţi să folosească armamentul din dotare pentru reţinerea lor, în conformitate cu prevederile legii, deoarece nu se supun somaţiilor legale. În anul 2021, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației s-au înregistrat 80 evenimente de frontieră în care polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare.

Cazuri semnificative:

1. Doi sătmăreni reținuți şi aproximativ 50.000 pachete de ţigări de contrabandă, în valoare de peste 115.000 euro, confiscate

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tarna Mare au reținut doi bărbați din Satu Mare în timp ce încercau să transporte cu două autovehicule, 98 de baxuri cu țigări, marfă a cărei valoare se ridica la suma de 568.000 lei.

În data de 19 august 2021, la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Tarna Mare s-a desfăşurat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigarete în zona de responsabilitate.

Astfel, în jurul orei 04.00, colegii noştri au observat, în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Tămășeni, județul Satu Mare, două autovehicule care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul țării.

Polițiștii de frontieră au acționat pentru oprirea mijloacelor de transport, efectuând somațiile legale. La volanul autovehiculelor în cauză, un autoturism și un microbuz, ambele înmatriculate în județul Satu Mare, se aflau doi bărbați, cu vârste de 37, respectiv 39 de ani, ambii domiciliați în județul Satu Mare.

Totodată, în interiorul ambelor autovehicule a fost descoperită o cantitate însemnată de baxuri cu țigări, fapt pentru care s-a luat măsura conducerii acestora împreună cu șoferii la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor.

De asemenea, în cel mai scurt timp, au fost anunțate și autoritățile statului vecin, în vederea cercetării în comun a evenimentului.

La sediul sectorului, în urma inventarierii celor 98 de baxuri cu țigări descoperite în cele două autovehicule, s-a constatat că acestea conțin 48.540 pachete țigări, cu timbru Duty-Free, în valoare de aproximativ 568.000 lei (115.000 euro).

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat.

De asemenea, autoturismul și microbuzul au fost indisponibilizate la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor.

În continuare, cei doi sătmăreni au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentați instanței de judecată, care a emis pe numele lor arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Totodată, se fac verificări pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.

2. Caz semnificativ

Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat în trafic două autoutilitare în care se aflau aproximativ 46.000 pachete cu țigări provenite din magazine de tip duty free ori fără marcaje și care urmau să ajungă pe piața neagră de desfacere.

Șoferul uneia dintre mașini a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

În data de 05 iulie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au desfășurat o acțiune pentru combaterea contrabandei cu produse accizabile din tutun în zona de responsabilitate.

În jurul orei 19.30, pe raza localității Păltinoasa, colegii noștri au efectuat semnalele regulamentare de oprire în trafic a unei autoutilitare, înmatriculată în România. Mașina era condusă de către un bihorean, în vârstă de 26 de ani. La controlul sumar al autovehiculului, polițiștii de frontieră au observat că mașina are locuri special amenajate, în interiorul cărora puteau fi observate cartușe cu țigări.

Între timp, de la sediul unei societăți comerciale din zonă, un echipaj al poliţiei de frontieră a observat o autoutilitară care a pornit în mare viteză pe drumul din apropiere. Existând suspiciunea că acesta ar transporta țigări de contrabandă, colegii noștri au pornit în urmărirea autoutilitarei, care se deplasa spre localitatea Suceava. Ulterior, mașina, înmatriculată în România, a fost depistată în afara localității, într-o parcare destinată camioanelor, abandonată și încuiată. Și în această a doua mașină, polițiștii de frontieră au observat un loc special amenajat în care se aflau țigări.

Cele două vehicule au fost conduse la sediul STPF Suceava, au fost deschise, iar în urma controlului efectuat asupra lor, polițiștii de frontieră au descoperit o cantitate totală de 45.914 pachete de țigări, provenite din magazine de tip duty free ori netimbrate, de diferite mărci. Întreaga marfă, în valoare de 537.194 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării. Totodată, cele două autovehicule, a căror valoare a fost estimată la 110.000 de lei, au fost indisponibilizate la sediul instituției până la finalizarea cercetărilor.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului cu privire la săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravantă.

În continuarea cercetărilor, polițiștii de frontieră l-au reținut pe bihoreanul în vârstă de 26 de ani, șoferul primei camionete, pentru 24 de ore, iar ulterior procurorul de caz l-a prezentat în fața judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Gura Humorului, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Polițiștii de frontieră fac în continuare cercetări în acest caz, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.

3. Caz semnificativ

Focuri de armă, şapte maramureșeni cercetați pentru contrabandă și 16.500 de pachete cu țigări confiscate de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră maramureşeni au depistat şapte cetăţeni români implicaţi în activităţi de contrabandă şi au confiscat şi indisponibilizat 16.500 de pachete cu ţigări, precum şi trei autovehicule folosite la activitatea infracţională.

Pentru că persoanele implicate nu s-au supus somaţiilor legal, poliţiştii de frontieră au folosit armamentul din datore, fiind trase 19 focuri de avertisment în plan vertical şi în direcţia pneurilor autovehiculelor.

În data de 25 ianuarie 2021, în jurul orei 21.15, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Sarasău împreună cu lucrători din cadrul STPF Maramureș au declanşat o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, în zona de competenţa a sectorului, în zona Barajului Firiza.

Poliţiştii de frontieră au observat două autoturisme de teren care staţionau pe un drum forestier, iar în momentul în care lucrătorii noştri s-au deplasat spre autovehicule cu intenţia de a-i legitima pe şoferi, acestea au demarat în trombă spre poliţiştii de frontieră cu intenţia de a-i lovi. În acel moment, lucrătorii noştri i-au somat să se oprească, dar observând că șoferii nu încetinesc au executat mai multe focuri de armă în plan vertical şi spre pneurile maşinilor de teren, conform prevederilor legale.

Nici de această data şoferii nu s-au oprit, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea acestora, iar după aproape 600 de metri autovehiculele au fost găsite pe marginea drumului, iar în una dintre dintre maşini se afla cetățeanul român C. L., în vârstă de 28 de ani, domiciliat pe raza județului Maramureș, care era rănit în zona coapsei.

Poliţiştii de frontieră au solicitat o ambulanţă la faţa locului, iar persona rănită a fost transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ulterior, a fost indisponibilizat şi cel de-al doilea autovehicul în care se aflau două persoane, iar în urma cercetării zonei a mai fost depistat un microbuz încărcat cu baxuri cu ţigări, în care se mai aflau alte două persoane. Poliţiştii de frontieră au extins cercetările, iar în zona au mai fost descoperite încă două persoane implicate în activitatea infracțională. În urma verificărilor ulterioare s-a stabilit că toate cele şapte persoane implicate sunt cetăţeni români, cu vârste cuprinse între 17 și 47 de ani, cu domiciliul pe raza județului Maramureș.

În urma inventarierii baxurilor din microbuz s-a constatat că acestea conţineau 16.500 pachete țigări, de proveniență Duty-Free, în valoare de peste 193.000 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării.

Totodată, cele trei autovehicule implicate în activitatea infracțională au fost indisponibilizate până la finalizarea cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului de Operațiuni Speciale Maramureș. Pe timpul acţiunii, polițiștii de frontieră au fost sprijiniţi de lucrători din cadrul IPJ Maramureş şi IJJ Maramureş.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei.

*Pe linia traficului internaţional cu autoturisme furate au fost executate în zona de competenţă 93 acţiuni, atât independent, cât şi împreună cu structurile de cooperare.

Astfel, în anul 2021, au fost descoperite pe comunicaţii şi în punctele de frontieră 39 de autovehicule semnalate ca fiind furate din străinătate sau căutate de autorităţi, a căror valoare este de aprox. 3.000.000 lei.

Ca urmare a activităţii desfăşurate au fost înregistrate 29 dosare penale, pentru săvârşirea a 31 infracţiuni de către 32 persoane, cetăţeni români şi străini.

Cazuri semnificative

Autoturism căutat de autoritățile din Cehia, descoperit la P.T.F. Petea

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit la controlul de frontieră un autoturism în valoare de 240.000 lei care figurează ca fiind semnalat furat din Cehia.

La data de 14 martie 2021, în jurul orei 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat, pentru efectuarea formalităților de frontieră, C.N., în vârstă de 28 de ani, având dublă cetăţenie (maghiară şi ucraineană). Acesta conducea un autoturism înmatriculat în Cehia.

Cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, în urma cărora au constatat faptul că autoturismul figurează ca fiind semnalat furat din Cehia, alertă introdusă de autorităţile cehe chiar în aceeași zi, în data de 14.03.2021.

Autoturismul, în valoare de 240.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, la final urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Microbuze furate din Italia descoperite de polițiștii de frontieră suceveni

În data de 20 iunie 2021, la nivelul S.T.P.F. Suceava s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii traficului internațional cu autovehicule furate.

Astfel, în jurul orei 01.00, lucrătorii noștri au oprit în trafic, pe comunicația E 58, pe raza localității Trei Movile, două microbuze marca Mercedes Sprinter, înmatriculate în Slovacia, respectiv Polonia, care erau conduse de doi cetățeni români, ambii domiciliați pe raza jud. Suceava.

Cu ocazia controlului, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare în bazele de date, în urma cărora au constatat că cele două microbuze erau semnalate ca fiind ,,bun căutat pentru confiscare”, alertă introdusă de autoritățile din Italia.

În urma verificărilor, s-a constatat că cele două microbuze aveau seria șasiului modificată, iar numerele de înmatriculare aparțineau altor autovehicule.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: tăinuire, punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cele două microbuze în valoare totală de 147.000 lei, au fost indisponibilizate la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor.

*Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Pe această linie de muncă au fost înregistrate 4 dosare penale pentru săvârşirea a 12 infracţiuni, în care au fost implicate 7 persoane. Totodată, au fost descoperite şi ridicate 3 arme, majoritatea neletale, și mai multe tipuri de muniție, precum și 2 grenade.

*În anul 2021 au fost înregistrate 37 dosare penale pe linia combaterii traficului cu substanţe interzise, cu 54 persoane cercetate. Totodată, au fost descoperite 2.515 gr droguri.

Caz semnificativ

Cetăţean român reținut cu aproximativ 2 kg de canabis

În data de 30.12.2021, în baza delegarii procurorului D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au desfășurat o acţiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc, pe raza localității Sighetu Marmației, în care a fost prins în flagrant un cetăţean român având asupra sa substanțe interzise și au confiscat aproximativ 2 kg de droguri de risc, posibil canabis.

Astfel, în jurul orei 17.00, pe o stradă din Sighetu Marmației, polițiștii de frontieră au oprit pentru verificări un cetăţean român. În momentul în care i s-au solicitat actele de identitate, bărbatul a scos din buzunarul hainei un pachet pe care l-a aruncat pe jos, încercând să fugă, însă imediat a fost reținut și imobilizat.

În pachetul respectiv, poliţiştii de frontieră au descoperit o substanță de culoare verde oliv, care în urma cântăririi a rezultat cantitatea de 128,5 g substanţă vegetală, posibil canabis.

În continuarea cercetărilor, în baza unui mandat de percheziţie emis de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș, la un imobil folosit de către persoana în cauză, polițiștii de frontieră au efectuat o percheziție domiciliară, în urma căreia au descoperit două pungi care conţineau 1.853,9 g de substanță vegetală, de culoare verde oliv, posibil canabis. La percheziție a participat și un lucrător din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureș.

Întreaga cantitate de substanță vegetală a fost ridicată în vederea confiscării si trimisă spre expertizare la laboratorul de specialitate, iar cetăţeanul român, în vârstă de 54 de ani, domiciliat pe raza județului Maramureș, este cercetat acum pentru trafic de droguri de risc, mai exact cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deținerea de droguri pentru consum propriu fără drept.

Procurorul din cadrul DIICOT – Biroului Teritorial Maramureș, în baza probatoriului administrat, a emis ordonanță de reținere pe o durată de 24 ore, ulterior persoana fiind arestată preventiv pe o perioadă de 30 de zile.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

*Cooperarea instituţională

La nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei s-a pus accent pe colaborarea cu autorităţile de frontieră din ţările vecine, sens în care în anul 2021 au avut loc 66 şedinţe şi 136 întrevederi de frontieră cu autorităţile de frontieră ale Ucrainei şi s-au desfăşurat 105 misiuni în comun pentru supravegherea frontierei de stat.

Corespondenţa dintre Inspectoratul Teritorial şi Detaşamentele de Grăniceri Mukacevo şi Cernăuţi s-a transmis în ambele sensuri prin Punctul de Contact Porubne şi prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmaţiei – Solotvino.

Activităţi similare s-au derulat şi la frontiera cu Ungaria, în anul 2021 au avut loc 10 de şedinţe şi 68 întrevederi de frontieră.

*Concluzii

Contrabanda cu produse accizabile, îndeosebi tutun şi ţigări de provenienţă ucraineană, reprezintă principala forma de manifestare a infracţionalităţii transfrontaliere la graniţa cu Ucraina, rezultatele obţinute reflectând eforturile depuse de poliţiştii de frontieră pentru desfăşurarea în bune condiţii a misiunilor specifice, atât pe linia supravegherii şi controlului trecerii frontierei de stat, cât şi pe linia combaterii criminalităţii transfrontaliere.

Obiective propuse în anul 2022

– Executarea de misiuni și acțiuni tip, altele decât cele planificate, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere, executate în baza analizelor de risc

– Creşterea capacităţii operaţionale la nivelul inspectoratului teritorial și asigurarea unui dispozitiv de control eficient, flexibil şi dinamic prin utilizarea judicioasă şi la capacitate maximă a forţelor, mijloacelor tehnice şi a câinilor de serviciu.