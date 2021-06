Polițiștii de frontieră dispăruți ieri în jurul orei 17.00 au fost găsiți în această dimineață. Ei au spus că s-au rătăcit din cauza ceții dense și s-au adăpostit peste noapte într-un șopron părăsit din munte. Nu au riscat să umble noaptea pe munte așa că au rămas acolo. Cum nu aveau semnal pe stații nu au putut să își anunțe colegii despre locul în care sunt. Cei doi polițiștii (25 respectiv 28 ani) vor fi coborâți spre orașul Borșa.

“In jurul orei 06.00, cei doi politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus au fost gasiti de catre o patrula a politiei de frontiera, la un adapost, in apropierea frontierei de stat cu Ucraina, pe raza localitatii Borsa. Din cauza ceții dense, colegii nostri s-au ratacit si gasind adapostul au ramas acolo. Colegii sunt bine, iar in momentul de fata sunt pe traseul inspre sediul sectorulului Viseu de Sus” a transmis Iulia Stan, ITPF Sighetu Marmatiei.

Pentru gasirea celor doi politisti de frontiera au fost suplimentate forțele și mijloacele de supraveghere in zona respectiva, cu celelalte echipaje aflate in dispozitiv. S-a procedat la cercetarea zonei pe directia de deplasare și s-a dispus prezenta la fata locului a unei autospeciale cu termoviziune. S-a luat legatura cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale in vederea localizarii acestora. La actiunea de gasire a celor doi politisti de frontiera, au participat peste 100 de lucrători din cadrul structurilor MAI din judeţ.