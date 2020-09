De câteva zile circulă zvonul că Liviu Grozavu urmează să fie schimbat de la conducerea IPJ Maramureș pe la jumătatea acestei luni. Motivele sunt de natură politică evident, comisarul șef fiind „vinovat” de un anumit grad de rudenie, prin alianță, cu Gabriel Zetea, președintele organizației județene a PSD.

Altfel spus, vin două rânduri de alegeri și partidul de la putere vrea să se asigure că totul merge strună în instituțiile statului la conducerea cărora și-a instalat oamenii, iar acolo unde n-a apucat îi schimbă acum, în regim de urgență. Grozavu nu s-a implicat niciodată în politică, dar căsătoria l-a „apropiat” într-un fel de o persoană care, întâmplător, activează în domeniu.

Mă rog, astea sunt obiceiurile pe plantația mioritică în care ne ducem traiul, oamenii nu sunt apreciați după competențe profesionale, ci după criterii arbitrare, unele absurde de-a binelea. Adică Grozavu trebuie scos vinovat pentru că în urmă cu un deceniu n-a anticipat că una din rudele soției urma să candideze la șefia Consiliului Județean împotriva unui reprezentant al partidului de guvernământ.

Sigur că acordeonistul Marcel din fruntea ministerului nu putea să spună motivul real pentru care îl va schimba pe șeful IPJ, așa că i-a reproșat acestuia clasicul „management defectuos”, formulare perfectă, încăpătoare, în ea putând intra orice subordonat care trebuie mazilit. Pentru că era nevoie și de ceva „fapte concrete”, i-a pus în cârcă lui Grozavu recenta arestare a celor șase agenți de poliție acuzați de fapte de corupție comise pe drumurile județului. Doar că nici chestia asta nu stă în picioare, n-are temei.

Nouă agenți de poliție din cadrul Serviciului Rutier au căzut în plasa procurorilor care i-au supravegheat și înregistrat mai mult timp în urma unor plângeri depuse de persoane care au declarat că le-au dat bani și diferite bunuri pentru a nu fi sancționați, după ce au săvârșit contravenții în trafic. Cei nouă pirați la drumul mare sunt: L.C.B., V.C.P., G.O., B.C.C., T.T., S.S.L., C.B., D.P.și B.S., care sunt cercetați pentru infracțiuni de luare de mită în formă continuată, favorizarea făptuitorului, fals intelectual.

Primii șase au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în timp ce C.B, D.P. și B.S. nu au fost reținuți de procurori deoarece au încheiat un acord de recunoaștere a faptelor. Arestările preventive au avut loc în 30 iulie 2020, toți inculpații au făcut recurs împotriva măsurii însă judecătorii au menținut decizia Tribunalului Maramureș.

Să vedem cum acționau „haiducii” vremurilor noi. Bunăoară, pe DN1C, Baia Mare-Satu Mare, stăteau cu aparatul Radar și opreau șoferii care au depășit viteza legală. De regulă, mai ales cu șoferii din afara județului Maramureș, se purtau negocieri scurte care se finalizau cu înțelegerea „părților”, după ce făptuitorul scotea din portofel sume cuprinse între 600 și 1200 de lei. „Tarifele” nu erau fixe. De pomină e cazul unui șofer prins în localitate cu o viteză care, conform legii, l-ar fi lăsat trei luni fără permis, plus o amendă zdravănă. Polițistul a fost de acord să închidă ochii în schimbul a 200 de euro. Șoferul a spus că nu are decât vreo 800 de lei, pe care i-a pus în palma omului legii. Acesta a scos telefonul, a calculat și i-a spus că mai trebuie 150 de lei, la cursul valutar din ziua respectivă!

La dosar sunt dovezi din care rezultă că pe alte sectoare de drum, oamenii puși să vegheze la respectarea legilor țării, aplicau „tarife” reduse, de la 200 de lei în sus, dar au fost cazuri în care s-au mulțumit și cu produse în natură sub formă de băuturii alcoolice, țigări, produse alimentare sau brazi de Crăciun. Nu erau pretențioși, important era să primească ceva, să nu întindă mâna degeaba.

Nu doar viteza peste limita legală era sursă de venit, ci și alte fapte. Unul dintre cei arestați, în decembrie 2019, nu s-a sesizat din oficiu când a constatat că un șofer conducea un vehicul neînmatriculat. Altul, în aceeași lună, la întocmirea unui proces verbal de sancționare contravențională a unui șofer, a reținut alte stări de fapt decât cele constatate, pentru a nu aplica anumite sancțiuni.

Ca să poți vedea ce făceau „haiducii” cu banii primiți sub formă de mită este suficient să le parcurgi declarațiile de avere. Bunăoară, B.C.C., în 2017 declară că are un teren de 2.500 mp, o casă în Baia Sprie și un autoturism Mercedes Benz, an de fabricație 2000. La venituri trece 9.600 de lei din închirierea unui spațiu comercial, care nu apare la bunuri mobile. În declarația din 5 mai 2020 la bunurile acestea, adaugă încă două autoturisme Mercedes, an de fabricație 2001 și 2003. Un salt spectaculos la capitolul bunăstare. Sunt multe alte nepotriviri, greșeli, date care se bat cap în cap cu cele declarate anterior etc.

Dar să-i lăsăm pe procurori și judecători să facă lumină în acest caz neobișnuit, și să revenim la povestea noastră. Ar fi absurd să credem că acești polițiști infractori, dar și alții care nu au fost depistați, au început să comită infracțiunile după ce în aprilie 2018 la comanda IPJ Maramureș a venit Liviu Grozavu. Cu siguranță el a moștenit situația, iar când a aflat ce se petrece a acționat pentru destructurarea găștii infractoare.

O confirmă oficial comunicatul Procuraturii: „Pentru administrarea actelor de urmărire penală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș a beneficiat de sprijinul de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție și al conducerii Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș”.

Da, motivarea acordeonistului Marcel Vela e șubredă rău. În mod normal comisarul șef Liviu Grozavu trebuia felicitat și lăudat pentru rezolvarea acestui caz, nicidecum schimbat din funcție pentru „management defectuos”, cum spun politrucii de doi bani ajunși la conducerea țării.

Grigore Ciascai