Consumul de droguri face zilnic victime în rândul tinerilor. Multe familii își trăiesc drama în tăcere, pentru că dependența a pus stăpânire pe cel drag, copil, adolescent, tânăr și nimic nu mai dă sens vieții dependentului decât doza de drog. Vezi tineri care cad inconștienți pe șosele în toiul nopții, care se urcă la volan și produc accidente rutiere grave, îi întâlnim în căminele studențești, iar drogurile sunt prezente aproape la orice petrecere.

Nu vom reuși să stârpim drogurile, dar putem reduce consumul. Putem face ca prin alegerile noastre să falimentăm această afacere atât de profitabilă acum. Însă pentru asta trebuie să ne orientăm mai mult atenția asupra copiilor noștri, asupra afecțiunii pe care le-o oferim, asupra timpului de calitate petrecut cu ei. Să îi ascultăm mai mult, să îi validăm, să le încurajăm și apreciem comportamentele sănătoase. Să discutăm deschis cu ei despre comportamentele care duc la autodistrugere. Un copil iubit, ascultat, înțeles și informat de părinți, mai greu va putea deveni o victimă a consumului de droguri sau a oricărui alt comportament nesănătos.

Joi, polițiștii de la Serviciul de Ordine Publică împreună cu cei de prevenire a criminalității au stat la o poveste cu părinții întâlniți la o firmă de confecții din Baia Mare. Polițiștii au insistat asupra relației părinte-copil, pentru a preîntâmpina consumul de alcool, droguri, tutun. Totodată au prezentat importanța depistării consumului din timp, pentru a preîntâmpina instalarea dependenței. I-au încurajat pe părinți să fie mai atenți la modificările de comportament ale copiilor lor, să le verifice buzunarele, camera și geanta de școală. Să ceara informații despre prietenii lor. Să discute cu ei atunci când merg la petreceri, la ce să fie atenți, care sunt riscurile la care se expun atunci când consumă astfel de substanțe.

Pentru că teoria nu are impact emoțional așa cum au situațiile concrete, polițiștii le-au prezentat părinților spețe cu tineri care au consumat droguri și deznodământul poveștilor acestora.

Prevenirea și combaterea consumului de droguri nu este doar responsabilitatea polițiștilor, este responsabilitatea noastră, a fiecăruia, în calitate de cetățeni.

Polițiștii vă îndeamnă pe voi, părinții, să vă iubiți copiii, să îi ajutați să se cunoască, să-și stabilească scopuri și obiective în viața, acestea îi vor ține departe de anturajele nesănătoase.

Vă îndeamnă pe voi, profesorii, să reacționați și să acționați atunci când vedeți în clasă un copil care și-a schimbat brusc comportamentul, care e somnolent, care are pupilele dilatate, care absentează de o vreme, care are rezultate tot mai proaste la învățătură, etc.

Iar voi copii, tineri, adulți chiar, alegeți să fiți cool alergând prin parc, consumând o băutură răcoritoare, citind o carte, chiar și despre efectele drogurilor.

Iar dacă asta presupune prea multă transpirație, mergeți la spital, la secția de oncologie să vedeți cum tineri de vârsta voastră luptă să trăiască, în timp voi luptați, fără să știți, să muriți.

Căutați soluții sănătoase la problemele cu care vă confruntați și viața vi se va părea o călătorie minunată pe care nu veți dori să o încheiați vreodată!