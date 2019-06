Ana Ciceală, consilier general USR și o vajnică apărătoare a parcurilor și copacilor din București, administrează o firmă străină care a cumpărat 11.000 ha de păduri în România pentru exploatare forestieră. Firma a fost achiziționată în decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator de lemn din România.

Politicienii vând pădurile României. Politicienii USR. În 1 aprilie 2008, Ana Ciceală a fost numită administrator unic al firmei JUEL NIELSEN FOREST & AGRICULTURE INVESTMENTS SRL. Până la acea dată, administrator unic al firmei fusese Ion Ciceală, tatăl Anei Ciceală. În momentul numirii ca administrator, Ana Ciceală era deja angajată a JUEL NIELSEN FOREST & AGRICULTURE INVESTMENTS (JNFAI) în funcția de Transaction Manager, funcție pe care și-a păstrat-o și după numirea ca administrator.

JNFAI, firma administrată de Ana Ciceală, se ocupă cu cumpărarea și exploatarea de păduri. În 7 ianuarie 2009, firma și-a completat obiectul de activitate cu „Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții – Cod CAEN 4631”.

Firma JNFAI a fost înregistrată în septembrie 2006 în România având ca unic acționar o firmă daneză JUEL NIELSEN ROMANIAN FOREST AND AGRICULTURE INVESTMENTS A/S. Firma mamă era deținută de Carl Christian Juel Nielsen, un cetățean danez. Ulterior (mai 2008), JNFAI a fost preluată de o altă firmă daneză (TORSANA LASER TECHNOLOGIES A/S), controlată de același Carl Christian Juel Nielsen.

Potrivit CV-ului său, Carl Christian Juel Nielsen a reușit ca, prin firma adimistrată de actuala USR-istă Ciceală și, anterior, de tatăl ei, să preia exploatarea unei uriașe suprafețe de pădure din România. Până în 2012, JNFAI a achiziționat 11.000 hectare de pădure pentru exploatare forestieră în schimbul a circa 20 milioane euro.

Informația e confirmată de tatăl Anei Ciceală, Ion Ciceală, care în CV-ul său susține că doar în perioada în care el a administrat firma (adică până în aprilie 2008), JNFAI a achiziționat proprietăți în valoare de 11,5 milioane euro.

În decembrie 2012, Carl Christian Juel Nielsen și-a vândut firma. Cumpărătorii au fost nimeni alții decât austriecii de la Holzindustrie Schweighofer GMBH, firmă implicată în cele mai mari scandaluri cu tăieri de păduri din România.

Tipic pentru ipocrizia USR: Ana Ciceală i s-a alăturat lui Nicușor Dan în 2015 și a intrat în Consiliul General București în 2016. De atunci, ea a devenit unul dintre cei mai vocali politicieni USR. Și ce apără cel mai vehement politiciana Ciceală? Tocmai parcurile și copacii din București. Aceeași Ana Ciceală, adică administratorul unic al unei firme străine care a achiziționat 11.000 de hectare de pădure pentru exploatare forestieră și „Transaction manager” al firmei respective exact în perioada în care firma tranzacționa păduri de 20 milioane euro.

Mugur Ciuvică, președintele GIP

Documentele care au stat la baza acestei investigații pot fi găsite aici http://www.grupul.ro/ciceala-usr-paduri/