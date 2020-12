Politia germana le cere oamenilor să nu se grăbească să dea alarma dacă bănuiesc că vecinii găzduiesc petreceri de Crăciun, care încalcă restricțiile împotriva coronavirusului.



„Mai întâi aș merge la vecini eu insumi – si daca intr-adevar sunt prea multi oameni – le-as cere politicos sa respecte regulile”, a declarat intr-un interviu Joerg Radek, vicepreședinte al sindicatului politistilor GdP.

„Nu ar trebui sa sunati mereu imediat politia. Aceasta pandemie impune, de asemenea, ca sa dam cu totii dovada de putin curaj civic”, a adaugat el.

Acesta i-a avertizat pe oameni ca politia nu-si va petrece sarbatorile „mergand una-doua din casa in casa si numarand cati oameni sunt la masa. Acest lucru ar fi inacceptabil. Ar fi o incalcare a dreptului fundamental la sanctitatea propriei locuinte”.

Responsabilii din domeniul sanitar sunt ingrijorati ca germanii vor ignora recomandarile din domeniu, in timpul sarbatorilor si isi vor vizita prietenii si familia. Autoritatile au recomandat sa fie evitate vizitele care nu sunt neaparat necesare, in contextul in care numarul cazurilor noi de COVID-19 este in crestere.