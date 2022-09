În luna iulie 2022, administrația județeană se lăuda cu semnarea contractului pentru execuţia podului rutier peste râul Tisa dintre România şi Ucraina, un proiect cu o importanță deosebită pentru județul nostru, dar și la privind spectrul național.

Atât la momentul semnării contractului, cât și în acest moment, traficul rutier dintre România şi Ucraina se face pe podul construit din lemn cu un singur sens de circulaţie la începutul anului 2000, în vecinătatea municipiului Sighetu Marmaţiei. Starea podului este precară, mai ales după ultimele luni, odată cu declanșarea războiului în Ucraina, ne mai ținându-se cont de tonaj la mașinile care au transportat ajutoare în țara vecină.

Primarul din municipiul Sighetu Maramației oferă o soluție și vorbește despre inițiativele locale:

“Situația podului istoric peste Tisa nu este foarte bună. El a fost gândit inițial ca o punte de legătură între noi și Ucraina. Între timp, a fost transformat și s-a acceptat trafic auto până la 3,5 tone. Din păcate a cedat, s-a înclinat. A venit și războiul și nu a mai verificat nimeni acest tonaj, s-a trecut cu cantități mari de alimente, medicamente, tot ce a fost nevoie. În luna aprilie am comandat o expertiză, iar aceasta a fost finalizată și pentru reabilitarea integrală a podului ar fi necesară suma de 25 milioane lei, aproximativ. Cea mai mare parte de bani, adică 13 milioane lei, ar merge către lucrări la pragul de fund. Am înștiințat Prefectura, Consiliul Județean și Guvernul României. Am inițiat și un proiect de hotărâre de Guvern pentru alocarea acestor bani din fondul de rezervă al Guvernului, pentru reabilitarea în regim de urgență a acestui pod. Așteptăm acum viitoarele ședințe de Guvern să intre pe ordinea de zi. În luna august am trimis acest proiect.” – a spus primarul Vasile Moldovan.