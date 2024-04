Recent, în Eforie Nord, s-a desfășurat Campionatul Național de Şah pentru Copii și Juniori.

Academia de Şah Maramureş a avut reprezentanți la mai multe categorii:

Băieți U8: Rareș Foral și Viktor Szabo (dublă legitimare Carpați Sinaia)

Băieți U10: Răzvan Bercu, Cătălin Șuteu și Alexandru Pașca (dublă legitimare Lps Satu Mare)

Băieți U14: Andrei Năsui (dublă legitimare Lps Satu Mare)

Băieți U16:Andrei Muțiu (dublă legitimare Clubul de șah al Municipiului)

La fete, categoria F12, Sara Şunea (dublă legitimare Lps Satu Mare)

Ultima achiziție a Academiei de Șah Maramureș, Viktor Szabó, a adus prima medalie la Campionatele Naționale de Juniori clubului nostru, precum și celui la care are dublă legitimare, Carpați Sinaia. De astfel, prima din multele care vor veni și în propriul portofoliu. După mii de diagrame rezolvate cu mare pasiune, Viktor a obținut medalia de argint în cadrul probei de Dezlegări la categoria băieti sub 8 ani, cu 21 de puncte din totalul de 30 posibile.

În 19 aprilie a bătut gongul final pentru “proba regină a sportului minții”, șahul clasic. Dintre “academicieni” cel mai bine s-a clasat Sara Șunea (dublă legitimare cu LPS Satu Mare), care a terminat pe locul 3 în grupa fetelor sub 12 ani . După o zona mediană a concursului cu multe remize, Sara a reușit să-și găsească resursele interioare necesare pentru a urca pe podium. Ea a acumulat același punctaj cu ocupanta locului secund, Ștefania Theodora Sabău, șahistă cu origini maramureșene.

Titlul i-a revenit bucureștencei Emma Cretescu, în timp ce locul 4 sătmărencei Amalia Zamfirache. Al 4-lea an consecutiv în care Sara obține o medalie la șahul clasic, aspect ce confirmă valoarea sportivei băimărene.

Un alt rezultat bun a fost obținut de Alexandru Pașca, care a terminat pe locul 5 în grupa băieților sub 10 ani. El a fost mereu în lupta pentru locurile fruntașe, câteva ratări privându-l să urce pe podiumul medaliaților. O jumătate de punct în plus i-ar fi adus medalia de bronz. Merită apreciat pentru efortul depus în timpul partidelor, pentru felul în care a reușit să se concentreze pe parcursul unor meciuri mai lungi de 3 ore.

Cei 2 reprezentați în grupa “bobocilor”, cea de sub 8 ani, Viktor Szabo (dublă legitimare cu Carpați Sinaia ) și Rareș Foral au cochetat cu primele locuri, finish-ul mai puțin reușit plasându-i pe locurile 15 respectiv 20 din 41 de participanți. Experiența acumulată îi va ajută în viitorul apropiat să își mențină un nivel mai bun de concentrare pe perioada întregului concurs.

În grupa celor sub 10 ani, dincolo de Alex Pașca, clubul nostru a avut alți 2 reprezentanți, Cătălin Șuteu respectiv Răzvan Bercu. Cătălin a avut un traseu foarte dificil, fiind nevoit să-i înfrunte pe campionul, respectiv vicecampionul național și recunoscându-se învins după partide de câteva ore. Seriozitatea și progresul din ultima vreme ne fac încrezători privind evoluția sa viitoare.

Răzvan a întâlnit în general adversari cu 1 an mai mare, vârstă la care această diferența chiar are relevanță. Cum în 2025 va juca la aceeași categorie sub 10 ani, dacă se va pregăti temeinic până atunci, poate obține o clasificare superioară. E de apreciat că acești 2 băieți s-au și înfruntat pe “table cu 64 de pătrățele”, partida încheindu-se nedecisă.

Un alt copil care a întâlnit parteneri cu un an mai mare a fost Andrei Năsui. Debutant în grupa băieților sub 14 ani, Andrei își continuă creșterea la Elo, adăugând încă 10 puncte. Cu seriozitatea-i recunoscută, dacă va căpăta mai multă încredere în propriile forțe, poate face progrese sahiste semnificative.

“Veteranul academicienilor” a fost Andrei Muțiu, sportiv având dublă legitimare cu CSM Baia Mare. Un copil foarte serios și cu un joc din ce în ce mai consistent, Andrei a plătit tribut lipsei de experiență în astfel de competiții.

Ultima zi a Campionatelor Naționale a mai adus două medalii pentru copiii noștri! Rareș Foral și Sara Șunea au reușit să ia medalie la proba de blitz! Rareș bronz la categoria băieților de 8 ani, iar Sara medalia de argint la categoria de fetelor sub 12 ani.

O nouă medalie pentru Sara (dublă legitimare cu LPS Satu Mare), care a terminat concursul cu 7.5 puncte. Nu i-a lipsit mult să cucerească medalia de aur, dar la sfârșit a fost nevoită să se mulțumească cu cea de argint, în acest fel trecându-și în palamares toate cele trei culori la acest campionat.

După ce la rapid a fost aproape de o medalie, Rareș a fost necruțător de această dată până în ultima rundă, obținând astfel o valoroasă medalie de bronz, cu 7 puncte din 9 posibile.

Tot la U8, după 6 runde, Viktor Szabó era pe locurile 2-5 cu 5 puncte. Rundele 7-8 i-au venit însă din nou de hac, terminând cu 6 puncte din 9, ceea ce i-a adus locul 9.

La U10, Alex Pașca a avut un start mai puțin reușit, dar s-a remontant extraordinar și a reușit 4 puncte în ultimele 5 runde, terminând concursul cu 6 puncte, locul 14 din 83 participanți.

Cătălin Șuteu a adunat 5p – cu 3 victorii împotriva unor jucători mai bine cotați, poate considera acest turneu o posibilitate bună de a acumula experiență valoroasă, care o va fructifica pe viitor.

Răzvan Bercu și-a dorit mai mult de la acest turneu, dar oboseala și-a spus cuvântul la final. Având în vedere că este „mic” în grupă, suntem siguri că la anul experiența de anul acesta îl va ajuta enorm.

U14: Ca în cazul lui Răzvan, Andrei Năsui a resimțit oboseala meciurilor mai grele din zilele precedente, dar s-a bucurat să muncească până la capăt.

Andrei Muțiu a început turneul cu două rezultate de palmares, remiză cu favoritul 7 și victorie la nr. 5 de concurs. După aceea, a urmat un traseu dificil, la sfârșitul căruia a reușit să acumuleze încă două victorii.

Informaţii furnizate de Ovidiu Şunea