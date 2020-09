Alianța USR PLUS și PNL au început un război legat de racolările de candidați de la alte partide. După ce un lider local din USR Gorj a acuzat PNL că face liste cu traseiștii intrați în USR PLUS, alianța îi acuză pe liberali într-un comunicat de presă că ar fi pus pe listele de la alegerile locale peste 6.000 de candidați care au trecut prin alte partide, iar peste 500 de candidați liberali la alegerile locale ar fi traseiști.

Mai mult, USR PLUS arată că 225 dintre candidații PNL la primării provind din PSD, iar 100 de la ALDE.

Atacurile dintre cele două partide vin pe fondul alianței din București, unde USR PLUS și PNL susțin candidați comuni la primăria generală și primăriile de sector.

Alianța condusă de Dan Barna și Dacian Cioloș cere PNL să ”oprească atacurile împotriva candidaților săi” și citează informații potrivit cărora conducerea PNL le-a cerut organizaţiilor din ţară să numere câţi candidaţi USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide.

USR PLUS arată că ”în presă au apărut informații că Secretariatul General al PNL strânge informații despre candidații USR PLUS la alegerile locale din țară care în trecut au făcut parte din alte partide”.

Radu Miruță, candidat USR la alegerile locale din Gorj, a postat pe contul său de Facebook un mesaj Whatsapp (vezi jos) despre care susține că le-a fost trimis liberalilor de către Secretariatul general al partidului. Prin acest mesaj atribuit PNL li se cere liderilor liberali din teritoriu să comunice urgent ”lista persoanelor care acum candidează din partea USR-PLUS și care au fost la alte partide”.

Surse din conducerea PNL au confirmat pentru G4Media.ro că Secretariatul General al partidului a transmis o circulară către toate filialele din țară cărora le-a cerut să transmită la centru situația candidaților USR PLUS la primării, mai exact câți dintre aceștia provin de la alte partide. Potrivit acestor surse, și pe listele de candidați ai USR PLUS ar fi traseiști de la PNL și PSD.

Toată controversa a apărut după ce o publicație locală susținea că USR PLUS ar avea 18 candidați traseiști la primăriile din Timiș. Șeful USR Timiș a respins însă acuzațiile, arătând într-un comunicat de presă că ”Informațiile publicate în articolul ”USR Timiș a depășit PSD și PNL” sunt neadevărate În anumite cazuri au fost scrise greșit inclusiv numele candidaților: Marius Viciriuc, Bianca Pascaru, Cosmin Buzan, Tiuș Gavrilă. Aceștia nu au făcut niciodată parte din alte partide politice până la intrarea în USR. Cu toate acestea, în urma articolului mai sus menționat am decis să facem un audit intern în cadrul filialei USR Timiș. În urma acestui audit am identificat 7 persoane care au recurs la fals în declarațiile pe proprie răspundere completate în procesul de înscriere în partid, printre care și candidatul USR PLUS la Primăria din Teremia Mare. La ora transmiterii acestui comunicat persoanele identificate nu mai au calitatea de membru USR Timiș. Avem toleranță zero față de traseismul politic. Criteriile de integritate USR PLUS sunt foarte clare și nu ne abatem de la ele. În momentul de față pe listele de candidați ale USR PLUS Timiș nu există: foști primari sau consilieri locali PSD”.

Reamintim că Ludovic Orban, președintele PNL, anunța anul trecut într-un interviu pentru G4Media.ro că partidul său va refuza să primească foști membri PSD: ”Partidul Național Liberal a închis ușile, și le are demult închise”. El spunea la acel moment că ”unul dintre cele mai nocive fenomene care au afectat democrația în România a fost traseismul politic”.

