Coaliția PSD-ALDE îi scapă pe cei care nu respectă legea; este obișnuită să guverneze în favoarea infractorilor. O amnistie fiscală nu poate fi justificată decât atunci când statul este vinovat pentru neachitarea unor taxe şi impozite din cauza interpretării sau aplicării greşite a legii din partea organelor fiscale. Ionel Dancă, actualul șef al Cancelariei premierului, în 2019: Am făcut, recent, un exercițiu de imaginație: cum ar fi fost dacă ne-ar fi lovit pandemia în timpul guvernului Dăncilă? Cu Orlando Teodorovici la Finanțe, Dănuț Andrușcă la Economie, Olguța Vasilescu la Muncă, Carmen Dan la Interne, Anton Anton la Energie? Eventual și cu marele strateg-păpușar Dragnea în libertate, să poată să oblojească poporul suferind? Am alungat acest gând, însă el a continuat să producă altele, ca o piatră aruncată în apa actualilor înțelepți care ne conduc, aș îndrăzni să amintesc, nu pentru prima oară.

Care ar fi diferențele, de fapt? Da, actualul guvern a avut ghinionul să prindă o criză mondială fără precedent, iar faptul că nu suntem toți morți mi se pare un pas înainte, ceea ce spune mai multe despre așteptările mele, decât despre autorități. Însă guvernarea e ca șoferia: nu conduci mașina doar în linie dreaptă, pe o șosea perfectă, pe care nu se află nimeni. Ascult, de când a început starea de urgență, tot felul de declarații în care suntem dojeniți, arătați cu degetul, amenințați cu amenzi și na-na de la mascați, ca niște copii răi și sălbatici. Ce nu am auzit încă, este un plan coerent pentru o apropiere de normalitate, mai ales că tocmai începe cea mai mare criză economică din istorie.

Am auzit, în schimb, de la conducători, de la mare la mic, tot felul de declarații optimiste (iar avem de toate, ca la Colectiv), bubuieli politice cu opoziția (în vremuri care urlă după solidaritate), hârâieli xenofobe și rasiste sau declarații pur și simplu inconștiente. Ideologia e minunată, însă doar când ne convine Acum, spre exemplu, guvernul Orban lansează o mare amnistie fiscală. Sigur, în urmă cu mai puțin de un an, același partid aflat astăzi la frâiele țării zbiera că PSD dă amnistie fiscală pentru infractori, și că oamenii onești din țara asta, persoane fizice sau patroni, duc mereu această povară în cârcă. Nu sunt absurd, realizez că cele două situații nu se compară, că trecem printr-o criză, și că se impun măsuri radicale.

Nu pot însă să nu remarc același mesaj dublu cu care ne-au obișnuit politicienii români – dacă e de la “ei”, e rău, dacă e de la „noi”, e bine. Practic înjurăm ce fac „ceilalți” până punem mâna pe putere, apoi facem exact ce făceau “ei”.

Sursa: libertatea.ro