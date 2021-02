PNL Arad critică dur nominalizarea USR pentru o funcţie de subprefect în judeţ, arătând că cel propus, respectiv Vasile Cătana, este fost membru PSD.

Într-un comunicat de presă cu titlul „PSD are subprefect… via USR”, vicepreşedintele PNL Arad, Ionel Bulbuc susține că nominalizarea lui Vasile Cătana „este o mare dezamăgire pentru electoratul USR”, care de-a lungul timpului a criticat „traseismul politic”.

„Vasile Cătana este un cunoscut fost membru al PSD, care ajunge acum într-o funcţie de demnitate publică din partea colegilor noştri de alianţă. Domnul Cătana nu a trecut un test electoral uninominal cu sigla USR în spate, care să îi dea dreptul să revendice susţinerea alegătorilor. Nu era vorba că vor oameni noi în politică? Această nominalizare este cred o mare dezamăgire pentru electoratul USR, care a auzit din partea acestui partid că se opune atât PSD, cât şi traseismului politic, fenomen pe care l-a criticat fără nuanţe şi fără concesii. Dar pe care, aşa cum ştim, îl practică din plin. Nici vorbă de concurs pentru funcţie, nici vorbă de competenţă pentru că nimic din parcursul profesional al celui nominalizat de USR nu are legătură cu exigenţele funcţiei de subprefect. Este o dezamăgire şi pentru mine personal, consider că alianţa de dreapta pe care am construit-o, de sus până jos, fără PSD şi împotriva PSD nu trebuie să propună pentru funcţii şi demnităţi publice oameni care provin din acest partid”, se arată în documentul semnat de Ionel Bulbuc.

De asemenea, preşedintele USR Arad, Răzvan Anghel, a declarat că Vasile Cătana a trecut prin „filtrele” partidului şi este „un om valoros”.

„A trecut prin toate filtrele USR. A fost doi ani doar voluntar înainte de a se înscrie în partid, a muncit mult şi a primit derogare pentru a fi acceptat membru. Nu cred ca este o problemă cu această nominalizare, este un om valoros. Şi PSD are oameni valoroşi”, a spus Anghel.

Licenţiat în administraţie publică, Vasile Cătana a activat timp de 27 de ani în mediul privat. Şi-a început cariera profesională în domeniul executării instalaţiilor electrice, iar ulterior a fost implicat în consultanţă financiară, în domeniul HORECA şi în domeniul transportului rutier de mărfuri. În prezent, este consilier judeţean.