Premierul Ludovic Orban este „repetentul clasei la examenul guvernarii”, iar presedintele Klaus Iohannis nu reprezinta altceva decat „o agentie de marketing anti-PSD”. Afirmatiile au fost facute de catre presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea (foto), intr-un interviu acordat Lumea Banilor.

Mai exact, in opinia lui Zetea, Iohannis „ataca la un mod aproape obsesiv PSD si acest aspect ii ocupa atat de mult timp, incat nu reuseste sa-si exercite atributiile de sef de stat”, iar Orban se face vinovat de „gestionarea dezastruoasa a acestei pandemii si incapacitatea de a-si coagula echipa de ministri”.

De altfel, liberalii nu s-au facut remarcati in ultima vreme decat prin campanii de denigrari duse atat impotriva lui Gabriel Zetea, cat si contra lui Catalin Chereches, primarul din Baia Mare, cu care Zetea candideaza in tandem din partea Coalitiei pentru Maramures.

In general, PNL, timp de 14 ani, cat s-a aflat in fruntea Consiliului Judetean Maramures, nu a facut altceva decat sa transforme judetul in „Cenusareasa Romaniei”, tinandu-l intr-un con de umbra si refuzandu-i accesul la investitii majore, acuza Gabriel Zetea. In schimb, in ultimii 4 ani, de cand PSD conduce CJ Maramures, judetul a ajuns in top 5 in materie de fonduri guvernamentale atrase. De altfel, presedintele CJ Maramures a dat exemple concrete de lucrari de infrastructura si nu numai realizate in perioada 2016-2020.

Redam intregul interviu oferit de Gabriel Zetea pentru Lumea Banilor:

Spre deosebire de majoritatea judetelor si a marilor orase din tara, campania din Maramures este una mai spectaculoasa. Ne referim la faptul ca unul dintre membrii PNL Maramures a fost depistat cu Covid, insa candidatii liberali la sefia Consiliului Judetean Maramures si la Primaria Baia Mare nu au intrat in izolare desi au avut contact cu colegul lor. Aveti idee daca s-au testat cei doi contracandidati, asa cum a facut spre exemplu fostul premier Ponta care a intrat in contact cu o persoana depistata pozitiv la Covid?

Nu cunosc detalii despre despre ceea ce fac reprezentantii PNL Maramures, in timpul liber. Lasand insa la o parte orgoliile politice, sper ca au avut decenta de a se testa, din respect fata de semenii lor. Daca au pretentia de a se prezenta in fata maramuresenilor pentru a le cere votul de incredere, trebuie sa isi asume o conduita responsabila.

Considerati ca putem vorbi despre o inconstienta, mai ales ca senatorul PSD de Maramures Liviu Pop a semnalat public faptul ca cei doi candidati PNL s-au intalnit cu sute de persoane, inclusiv minori, dupa ce colegul lor a fost depistat pozitiv la Covid?

Avand in vedere ca vorbim despre oameni politici, cu acces la toate informatiile referitoare la conduita contactilor cu persoane pozitive COVID-19, nu consider ca este vorba de inconstienta, ci mai degraba de lipsa de respect si rea-vointa. Sa nu pui pret pe propria sanatate, este o alegere personala. Sa pui in pericol, insa, sanatatea celor din jur, constituie o infractiune.

Sa mai ramanem putin la adversarii dumneavoastra. In presa locala au aparut informatii, chiar si noi cei de la Lumea Justitiei le-am preluat, despre o actiune de denigrare la adresa candidatului Coalitiei pentru Maramures, primarul din Baia Mare Catalin Chereches. Este vorba despre mesaje ale sotiei candidatului PNL la Primaria Baia Mare Mircea Cirt, care indemna la difuzarea unor comunicari de compromitere a lui Catalin Chereches. Ati luat vreo masura legala? Ati sesizat parchetul sau AEP?

O cunosc pe doamna Cirt din alte circumstante si nu imi explic de ce a ales sa se implice in acest fel in campania sotului dansei. Ceea ce pot sa spun este ca eu, personal, nu imi voi implica niciodata sotia in viata politica. Oana, sotia mea si cel mai mare sustinator al meu, tine la viata personala si alege sa imi fie alaturi in alt mod.

De curand ati acuzat Guvernul Romaniei de faptul ca saboteaza lucrarile de infrastructura din judetul Maramures. Despre ce este vorba mai in detaliu si de ce ar face asta Guvernul Romaniei?

Judetul nostru a fost sub administratiile anterioare, toate PNL in primii 24 de ani, intre 1992 si 2016, un soi de “Cenusareasa” a Romaniei, tinut intr-un con de umbra si privat de investitii capitale. Sub guvernele liberale, Clujul si Bihorul au tras mereu lozul castigator la capitolul de resurse financiare. Desi sub Guvernarea PSD, judetul Maramures s-a aflat printre primele cinci din tara in cee ace priveste fondurile guvernamentale atrase, Guvernul Orban nu se dezminte si continua deja traditionala opunere la modernizarea Maramuresului. Am propus, recent, cuprinderea a 117 kilometri de drum judetean in proiectele pe fonduri europene, ce urmeaza a fi depuse spre finantare in urmatoarea perioada de programare. Printre acestea se afla si tronsonul de drum judetean DJ 109 F, intre Rogoz si Cavnic, pentru care Ministerul Transporturilor a refuzat sa emita avizul de oportunitate. Vorbim despre functionari uitati prin scaunele de la Bucuresti de zeci de ani, care stabilesc din pix prioritatile judetului nostru. Cu sustinerea alesilor judeteni am luat decizia de a aproba, in sedinta Consiliului Judetean Maramures, cuprinderea acestui tronson intre cele prioritare pentru judet, deoarce noi, autoritatile locale, cunoastem cel mai bine necesitatile judetului. Un alt exemplu este DN 18 B, intre Cernesti si Targu Lapus, un drum intrat in reabilitare sub Guvernul PSD, pe care lucrarile au fost oprite complet in urma cu aproape un an de zile, pentru ca Guvernul PNL a alocat 0 lei pentru continuarea lor.

Totodata, o alta acuzatie lansata in urma cu cateva zile de dumneavoastra priveste Directia Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures. Spuneati ca Guvernul a alocat mai putin de 20% din fondurile necesare. Ati incercat sa cereti explicatii de la vreun factor de decizie din Bucuresti, cum ar fi ministrul Muncii?

Daca pana in acest an Guvernul Romaniei suporta aproximativ 90% din cheltuielile cu asistenta sociala, pentru anul in curs s-au alocat mai putin de 20% din resursele necesare, dincolo de faptul ca bugetului judetului a fost taiat la inceputul anului, cu 30%. In situatii similare se afla toate judetele tarii, motiv pentru care intreg sistemul de asistenta social risca intre in blocaj. Am solicitat, prin aparatul de specialitate, in repetate randuri, sa se gaseasca solutii la aceasta problema. Am tras nenumarate semnale de alarma cu privire la situatia critica in care se afla asistenta sociala. Am cerut inclusiv membrilor PNL din Consiliul Judetean Maramures sa ridice personal problema, colegilor de la Bucuresti. Pana in ziua de azi nu am primit niciun raspuns. Consiliul Judetean Maramures si-a epuizat economiile si, incepand cu luna septembrie, nu va mai putea sustine functionarea Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures. Presedintii de consilii judetene, din postura de ordonatori principali de credite, sunt pusi aproape in situatia de a nu respecta legea.

De cateva zile a inceput scoala. Ati vorbit despre lipsa unor masuri pe care Guvernul trebuia sa le ia, explicand ca achizitionarea de materiale de protectie, tablete, acces la internet si transportul elevilor au fost lasate in sarcina parintilor. Ce ati facut dumnevoastra pentru a-i sprijini pe parinti? Caci sunteti in campanie electorala, dar sunteti in acelasi timp si presedintele in functie a Consiliului Judetean Maramures.

Asa cum ne-am angajat, vom asigura resursele financiare pentru achizitionarea materialelor de protectie personala atat pentru elevi, cat si pentru cadrele didactice, la nivelul unitatilor de invatamant din judet, la fel cum am asigurat aceste masuri de protectie in toate institutiile din subordine si nu numai. In plina criza a pandemiei, am asigurat materialele de protectie si pentru eroii Maramuresului, cei aflati in prima linie: Inspectoratul Judetean de Jandarmi ”Pintea Viteazul” Maramures, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al Judetului Maramures, Inspectoratul Judetean de Politie Maramures. Totodata, tratam cu prioritate solicitarile personalului din invatamant pentru testarea gratuita in cadrul proiectului „Testam pentru sanatatea maramuresenilor”.

Cum comentati modul in care Guvernul Romaniei s-a “miscat” in perioada pandemiei? Spre exemplu, ce ati fi facut diferit pentru tinerea sub control a pandemiei?

Guvernul a gestionat haotic intreaga situatie. Dincolo de lipsa sustinerii financiare si impovararea autoritatilor locale cu tot ceea ce inseamna asigurarea de materiale in unitatile sanitare, dar si la nivelul celorlalte institutii, Guvernul nu a reusit sa transmita un mesaj clar, coagulat. Nu a lasat, nici macar la nivel declarativ, impresia ca ar tine situatia sub control. Au urmat luni de incertitudini in care am avut parte de mesaje contradictorii, promisiuni goale si fuga de responsabilitate prin pasarea acesteia in sarcina autoritatilor locale. Noi, pe plan local, prin Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta am luat masuri curajoase, inainte ca acestea sa fie impuse de Guvern. Obligativitatea purtarii mastii, accesul diferentiat al seniorilor la punctele de alimentare, restrictionarea circulatiei sunt masurile importante pe care am reusit sa le luam in Maramures si, toate acestea, fara sanctiuni. Maramuresenii sunt oameni responsabili si inteleg importanta sanatatii in ordinea prioritatilor.

Dar in ceea ce priveste masurile economice? A reusit Guvernul sa asigure o stabilitate economica sau ne vom confrunta incepand cu anul urmator cu o criza economico-financiara majora?

Nu cunosc nivelul de afectare economica cu care ne vom confrunta, insa cu siguranta vom trage mult timp ponoasele acestei perioade. Dincolo de imprumuturile imense luate in fiecare zi de ministrul de Finante, domnul Citu, in numele Romaniei si impachetarea unor credite oferite agentilor economici sub forma unui sprijin din partea statului, nu am simtit ca Guvernul are vreun interes major in salvarea economiei. Spre exemplu, efectele devastatoare asupra industriei ospitalitatii, una dintre cele mai afectate in aceasta perioada, le vom resimti abia lunile urmatoare cand, mai ales cei cu profil sezonier, nu vor avea resurse financiare pentru lunile de iarna.

Revenind la administrarea judetului Maramures, spuneti-ne principalele mari realizari din mandatul dumneavoastra.

Am atras, in acesti patru ani, 1,72 miliarde de euro doar in ceea ce priveste investitiile institutiilor publice, gratie implicarii si efortului concertat al Consiliului Judetean Maramures, al Primariei Municipiului Baia Mare, a tuturor celorlalte 75 de UAT-uri din judetul Maramures, dar si a Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara.

PRINCIPALELE PROGRAME SI SURSE DE INTRARI DE CAPITAL – PROIECTE CONTRACTATE CU SUME CERTE ALOCATE:

Programul Operational Regional (POR) – apa, canal, infrastructura rutiera, edilitara, sociala, sanatate: 235 milioane de euro.

Programele Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) – Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) – infrastructura rutiera si edilitara, proiecte sociale: 120 de milioane de euro.

Proiecte pe Programul Operational Sectorial (POS) Mediu – aductiuni de apa, canalizare, statii de epurare – fazare: 132 milioane de euro (apa si canal).

Contracte semnate – Programul Operational Infrastructura Mare (POIM): 300 milioane de euro in aductiuni de apa, sisteme de canalizare, statii de eupurare.

Proiectele Grupurilor de Actiune Locala (GAL) – 9 milioane de euro.

Programele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) – 200 de milioane de euro.

Proiectele Consiliului Judetean Maramures – 178 milioane de euro.

Proiecte Primaria Municipiului Baia Mare – 250 milioane de euro.

Programul National de Dezvoltare Locala (final etapa I si etapa a II-a): 205 milioane de euro

Constructia magistralei de gaz in Maramuresul Voievodal: Sighetu Marmatiei – Valea Izei (ramificatie Valea Viseului – Viseu de Sus – Borsa GAZ) – 46 milioane de euro.

Reabilitarea Aeroportului International Maramures – 20 milioane de euro.

Domeniul Schiabil Borsa – 20 milioane de euro.

Spuneti-ne acum de ce ar trebui sa va realeaga maramuresenii. Care sunt proiectele importante pe care le propuneti?

Consider ca, in acesti patru ani petrecuti in fruntea judetuilui, am demonstrat ca iubesc Maramuresul, ca sunt loial judetuilui si ca voi pune interesele maramuresenilor inainte de toate. Desi patru ani par a fi o perioada lunga de timp, din perspectiva proiectelor, a marilor investitii, timpul este unul scurt. Mai am multe de oferit Maramuresului si stiu ca am capacitatea de a face asta. Le cer maramuresenilor incredere si timp pentru a ne bucura impreuna de multe alte realizari importante.

PRINCIPALELE PROIECTE pe care le propun, pentru perioada 2020-2024, ca presedinte al Consiliului Judetean Maramures sunt urmatoarele:

1. Infrastructura

-Pentru prima data de la Revolutie, construim un drum nou in Maramures, strategic pentru dezvoltarea judetului, centura Aeroportului International ”Maramures” prin sudul judetului pe directia Lapusel (Recea) – Busag (Tautii Magheraus).

-Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene din Traseul Regional ”MARA NORD”

DJ 109F (DJ 171) Rogoz – Lapus – Baiut – Cavnic (DJ 184), in lungime de 36,000 km.

DJ 109F Ocna sugatag (int.DJ185) – Feresti (DN18), in lungime de 6,100 km.

DJ 186B Feresti (DN 18) – Cornesti – Calinesti – Sarbi – Budesti (DJ 109F), in lungime de 13,668 km.

DJ 186 Vadu Izei (DN 18) – Oncesti – Nanesti – Birsana (DJ 185), in lungime de 13,322 km.

DJ 185 Harnicesti (DN18) – Ocna sugatag (DJ 109F), in lungime de 5,900 km.

Baia Mare – Aeroportul International Baia Mare, in lungime de 5,500 km.

Limita jud. Salaj –ticau – Ulmeni – Tohat – Salsig – Gardani (DJ108D), in lungime de 13,090 km.

(DJ 182B) Catalina- Coltau – Ariesu de Padure – Finteusu Mic – DN 1C in lungime de 11,200 km.

Baia Mare (DN – variant de ocolire Baia Mare) – Satu Nou de Jos- Catalina – Sacalaseni – int. DJ182C (Coas) in lungime de 11,400 km.

Construirea noului terminal de pasageri si cargo la Aeroportul International Maramures.

Operationalizarea ADI-Gaz si derularea proiectului investitional de extindere a retelei de distributie gaz in Maramuresul Voievodal.

Infiintarea unei societati publice, in parteneriat cu Primaria Municipiul Baia Mare, care sa gestioneze serviciile de salubrizare, dezapezire si intretinere spatii verzi.

2. Turism si dezvoltare economica

Atragerea de operatori aerieni care sa opereze curse strategice catre principale destinatii internationale de interes pe maramureseni.

”CALEA APELOR” – Protejarea, punerea in valoare si aducerea in circuitul turistic a resurselor de apa minerala din judetul Maramures.

Conceperea si promovarea de trasee turistice locale, regionale, nationale si transfrontaliere. Sprijinirea initiativei – ”Drumul Maramuresului”.

Dezvoltarea produselor turistice locale – Ruta Culturala ”CIRCUITUL BISERICILOR DE LEMN DIN JUDEtUL MARAMURES”.

Modernizarea semnalistica rutiera pentru obiectivele de interes din judetul Maramures.

Domenul schiabil “Maramures Ski Resort” – pe raza localitatilor Baiut, Grosii tiblesului, Botiza, Ieud.

Infiintarea parcului industrial metropolitan Baia Mare Sud/Recea.

Activitati de promovare a mestesugurilor traditionale in judetul Maramures.

Sustinerea amenajarii zonelor turistice si de agrement in judetul Maramures.

3. Sanatate

Reconversia functionala si dotarea cu aparatura medicala performanta a Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare si a Spitalului de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare.

Reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirilor in care functioneaza Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures

4. Siguranta cetateanului

Imbunatatirea serviciilor Salvamont si infiintarea unei retele transfrontaliere de servicii SALVAMONT.

Imbunatatirea capacitatii de management a riscurilor in situatii de urgenta si in domeniul asistentei medicale de urgenta, prin sustinerea activitatii si dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si a serviciilor voluntare de situatii de urgenta.

Modernizarea si digitalizarea administratiei prin servicii de e-administratie si acces on-line.

5. Cultura si traditii

Organizarea de evenimente culturale pentru valorificarea si promovarea patrimoniului cultural imaterial al judetului Maramures.

Circuitul muzeelor de arta, istorie, arheologie si etnografie din judetul Maramures.

Elaborarea unor ghiduri specifice pentru protectia si conservarea arhitecturii traditionale din judetul Maramures, in continuarea celui existent pentru regiunea Maramuresului Voievodal (tara Lapusului si tara Chioarului).

Reabilitare si modernizarea Centrului Cultural Maramures – Casa Tineretului.

6. Social

Renasterea Maramuresului – Proiectul „Renasterea Maramuresului” prevede adoptarea unor masuri concrete de sprijin financiar pentru familiile tinere ale judetului, la nasterea primului copil, precum si a unor masuri de scutiri de impozite pentru urmatorii copii nascuti in familiile maramuresene. Atfel, in cazul nasterii primului copil, tinerele familii vor primi o suma de 10.000 de lei, finantare care poate fi acordata in urma incheierii unui parteneriat intre Consiliul Judetean Maramures si autoritatile locale.

Restructurarea, diversificarea, modernizarea si dotarea serviciilor sociale furnizate de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures.

7. Mediu

Finalizarea depozitului ecologic Farcasa si operationalizarei integrala a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures.

Nu putem sa ocolim situatia din PSD. Desi tanar, sunteti unul dintre principalii lideri ai partidului. Cum a ajuns PSD in situatia de a cobori de la aproape 50% la putin peste 20%?

Impotriva PSD s-a nascut un val de ura in urma cu cativa ani, care aproape ca a devenit un trend. Romanii au avut impresia ca nu e dezirabil social sa fii simpatizant PSD desi, multi dintre ei, daca ar fi fost intrebati, nu ar fi stiut de ce sunt impotriva acestui partid sau, mai mult, impotriva social-democratiei. intr-adevar, au existat greseli in interiorul partidului care, pe buna dreptate au meritat sa fie taxate, insa nu la acest nivel.

Va reusi PSD sa creasca din nou macar la un nivel de 35%, scorul traditional de pana in 2016, daca putem sa spunem asa?

Imi place sa cred ca romanii au avut suficient timp sa cantareasca eficienta diferitelor guvernari si ca nu se vor mai lasa invrajbiti si cumparati cu cuvinte frumoase. Guvernarea PSD a fost una in interesul tuturor romanilor si cred ca oamenii au ineteles acest lucru, mai ales acum cand multi dintre ei sunt sabotati de propriul Guvern.

Ce scor politic va reusi sa obtina PSD la alegerile locale? Dar la cele parlamentare?

Am incredere ca PSD va redeveni un partid apreciat de romani, in general. In ceea ce priveste Maramuresul, judetul nostru nu a fost niciodata unul rosu, insa am aratat in acesti patru ani, cand am avut PSD-isti in fruntea multor unitati administrativ-teritoriale, ca Maramuresul poate si merita mai mult. Am reusit sa iesim din starea de latenta a ultimelor decenii si sa ne dezvoltam considerabil si am incredere ca si alegatorii simt acest lucru si vor actiona in consecinta.

Considerati ca pentru PSD ar fi oportuna intrarea la guvernare sau imbratisati ideea sustinuta de unii analisti politici potrivit careia partidul are nevoie sa stea in opozitie pentru a se insanatosi?

Din perspectiva omului de administratie, consider ca PSD ar trebui sa guverneze. Multe judete ale tarii vor continua sa fie vitregite sub alte guvernari care, nu vor face altceva decat sa adanceasca clivajele deja existente. In definitiv, sub guvernarea PSD cei mai castigati ar fi cetatenii, pentru ca ar fi beneficiarii unui program de guvernare coerent si unitar, gandit in interesul lor.

Aveti incredere in noua echipa de conducere? Va intrebam asta in conditiile in care numirea lui Vasile Dancu in fruntea Consiliului National al PSD a provocat destule discutii?

Am incredere in colegii mei, precum si in judecata domnului Ciolacu. Discutii si opinii contrastante vor exista mereu, in orice structura si ele sunt chiar necesare in democratie, atat timp cat sunt utilizate intr-o maniera constructiva. Membrii unei organizatii nu vor rezona intotdeauna cu toate opiniile liderului, insa ceea ce este important cu adevarat este ca toti sa fie uniti de un scop comun, iar scopul comun al PSD este binele romanilor si al Romaniei.

Pe cine vedeti viitorul candidat la functia de presedinte al Romaniei din partea PSD?

Sub umbrela PSD s-au adunat multi lideri care ar putea sa faca cinste Romaniei, din functia de presedinte. Mi-e greu sa desemnez azi, o persoana, insa sunt convins ca PSD va cadida la urmatoarele alegeri prezidentiale cu un candidat puternic si competent, care va castiga increderea romanilor.

In final, faceti-ne o scurta caracterizare a urmatorilor: Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis este o agentie de marketing anti-PSD. Presedintele Iohannis ataca la un mod aproape obsesiv PSD si acest aspect ii ocupa atat de mult timp, incat nu reuseste sa-si exercite atributiile de sef de stat.

Ludovic Orban este repetentul clasei la examenul guvernarii. Gestionarea dezastruoasa a acestei pandemii si incapacitatea de a-si coagula echipa de ministri i se datoreaza in mare masura.

Marcel Ciolacu este un lider care a reusit sa formeze in jurul sau o echipa puternica si sa restabileasca o dinamica sanatoasa in interiorul PSD.

