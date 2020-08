ANM avertizează că vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, in dupa-amiaza zilei de duminica (23 august) si in noaptea de duminica spre luni (23/24 august), la munte, in regiunile vestice, nordice si centrale, apoi si in restul teritoriului.

Se vor semnala intensificari ale vântului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torențial, descarcări electrice si grindina.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20 l/mp și pe arii restrânse 40…50 l/mp.