Ploaia de meteori Perseide este va fi vizibilă şi pe cerul din România, în noaptea de 12 spre 13 august (luni noaptea), respectiv 13 spre 14 august (marţi noaptea). De fapt, fenomenul spectaculos a început pe data de 17 iulie şi va ține până pe 24 august, dar momentul maxim va avea loc în noaptea de 12 spre 13 august, respectiv 13 spre 14 august.

Perseide sunt o ploaie de meteori asociată cu cometa Swift-Tuttle. Originea numelui acestei ”ploi” este datorită punctului de unde par să apară, numit radiant, aflat în constelația Perseu.

Fluxul de corpuri este numit Perseide și se întinde de-a lungul orbitei cometei Swift-Tuttle. Acest nor este constituit din particule lăsate în urmă de cometă în timpul călătoriei de-a lungul orbitei. Astăzi, majoritatea prafului din nor are mai mult de 1000 de ani. Chiar și așa există un filament relativ subțire de praf în flux care a fost eliminat de cometă în 1862. Rata meteorilor ce originează din acest filament este mai mare decât părțile mai vechi ale fluxului.

Ploaia de meteori a fost observată regulat pe o perioadă de mai bine de 2000 de ani

Această ploaie de meteori a fost observată regulat pe o perioadă de mai bine de 2000 de ani, cu primele informații despre acest fenomen originare din Estul Îndepărtat. Unii catolici fac referire la această ploaie de meteori ca ”Lacrimile Sfântului Laurențiu”, această asociere având legătură cu mucenicia acestuia sărbătorită pe 10 august.

Cometa care a dat naștere acestui roi este Swift-Tuttle, al cărui nucleu are diametrul de circa 10 km. Cea mai recentă trecere a sa la periheliu a avut loc în 1992, iar următoarea va avea loc în 2126. Meteorii pe care-i vedem acum sunt particule eliberate în timpul trecerilor cometei la periheliu.

Pentru a urmări Perseidele în 2019 nu este nevoie de un instrument special. Trebuie doar să stați întins și să priviți cerul măcar o oră. Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat. Din orașele mari, cu lumini, nu se pot observa mulți meteori. Cel mai bun este un loc la munte. De acolo se pot vedea maximum 100 de meteori pe oră, în timp ce persoanele din orașe vor vedea 10-20 de meteori pe oră. Cea mai bună perioadă de observare a ploii este după miezul nopţii, până dimineaţa, undeva pe la ora 03.00.