Un plic cu 30.000 de euro a fost găsit sub roțile unui cărucior, la supermarket, în Timișoara. Nimeni nu-l revendică, deocamdată, iar agentul de pază care a anunțat poliția va fi premiat.

Poliţiştii încă nu au identificat proprietarul sumei şi deocamdată nimeni nu a revendicat banii pierduţi în magazin.

Agentul de pază care a luat plicul de la casieră, a mers cu el la șefa magazinului, a numărat banii iar apoi a chemat Poliția a povestit episodul: „Am văzut pe camere că ce va se întâmplă în fața caselor de marcat. Am mers și am văzut că un domn vrea să treacă cu căruțul și nu putea să treacă de un plic alb. Casierița l-a ridicat, era greu, era speriată. Am desfăcut și am văzut că sunt bani acolo, euro, două teancuri de 200 de euro. Am laut plicul, am urcat sus la șefa de magazin și i-am spus că am găsit plicul în magazin.

Am scos banii, i-am numărat în fața șefei, să fie martoră, erau 150 de bancnote, 30.000 de euro. Am sunat la 112, am spus că s-a găsit un plic cu 30.000 de euro, am făcut proces verbal de primire predare.

M-am gândit că cineva i-a pierdut, că-i bogat, că-i sărac, nu prea m-a interesat. Mă gândeam că omul ăla își caută banii, să nu-și facă vreun rău. Nu m-am gândit să iau, să nu pun mâna pe ceva ce nu-i al meu. Noi suntem 5 frați, nu suntem hoți, suntem oameni, să facem bine. Nu știu cine-i dânsul, dar eu zic că e cu sufletul împăcat că și-a găsit banii.”

Agentul de pază va fi recompensat cu o sumă de bani și o diplomă, au anunțat șefii lui.