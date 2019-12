Pentru a dovedi că au avut dreptate și se confruntă cu o „grea moștenire”, liberalii proaspăt ajuși la putere au pus la punct un plan diabolic. Toate ministerele și autoritățile locale sunt invitate să cheltuie tot ce se poate cheltui până la sfârșitul lunii. Altfel, nu se ajunge la deficit 4% din PIB.

Cu tot dezmățul pe cheltuieli și Zero acțiuni pentru creșterea veniturilor bugetare in lunile noiembrie si decembrie, deficitul bugetar acum este de 3.3% din PIB. Până la 4% din PIB mai este mult. Nu era mai corect să se adopte măsuri de rationalizare a cheltuielilor bugetare si crestere a veniturilor la buget astfel încât să se ajungă la un deficit în jur de 3% din PIB la sfârșit de an?

Cum se face că toate instituțiile internaționale cu acces complet la datele fiscal bugetare vorvesc de deficite mult mai mici decat anunta MFP? In luna noiembrie Comisia Europeană – una dintre institutiile care au acces complet la datele macro / fiscal – bugetare estima un deficit de 3.6% din PIB pentru 2019!

Mai mult, Consiliul Fiscal, institutie care prin lege are acces la informatii complete cu privire la buget, estimează, tot in această lună, că deficitul bugetar va ajunge la 3.4% -3.7% din PIB in 2019. Nu se poate! FMI, altă institutie care are acces permanent la datele bugetare, estimează un deficit de 3.7% din PIB în 2019!