Răcuina este o planta erbacee care face parte din fam. Cariophyllaceae si mai este cunoscut in popor si sub următoarele denumiri: gușa-găinii, iarba-găinii, iarbă-moale, aurică, coada-găinii, cuișoriță, ghețișoră, roghină, scânteiuță, stela-fetei, steluță-albă. Creste in locuri cu umiditate mare, lângă fantani, gradini, pe marginea drumurilor, fiind folosită în remedii naturiste.

Pe lângă această utilizare, băiuțenii o folosesc și ca ingredient în plăcintă. Comuna Băiuț fiind singura zonă din țară în care se mănâncă plăcinta cu răcuină.

Ca remediu naturist, are o folosință pentru tratarea:

-pneumonie, astm bronsic, bronsite, raceli, tuse, hemoptizie, tuberculoza, fluidificarea bronhiilor;

-afectiuni hepatice si ale veziculei biliare, hemoragii interne, congestii locale, constipatie, sindrom dispepsic gastric;

-stimularea functiilor rinichilor, inflamatii vezicale, nefrite;

-palpitatii cardiace, insuficienta cardiaca, refacerea capilarelor fragile, reducerea colesterolului;

-avitaminoze, convalescenta, anemie, oboseala generala, reumatism;

-boli de piele, ulceratii cutanate, rani, contuzii, hemoroizi.