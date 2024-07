Ar trebui să ne fie rușine că suntem maramureșeni! Oricât de frumos este județul nostru, oricât de minunate sunt tradițiile și obiceiurile noastre, suntem bâtă în materie de politică! Știm doar să ne bălăcărim, jignim și sifonăm banul public!

Niște gunoaie, dar fără casă! Au mai trecut 4 ani chiar dacă actualul președinte Bogdan, zicea că în termen de 6 luni va rezolva problema gunoaielor… Nu avem groapă și vom plăti mai mult pentru gunoaie!

Operatorul de colectare Drusal a depus la ADIGIDM Maramureș o solicitare de modificare a tarifelor de colectare deșeuri reziduale și deșeuri reciclabile. Dorința operatorului este ca tariful pentru colectarea deșeurilor reziduale să fie de 333, 97 de lei/to, iar pentru colectarea deșeurilor reciclabile utilizatorii să plătească serviciul la un tarif de 1037,85 de lei/to.

De 20 de ani ne strofocăm să facem o groapă de gunoi și tot de atâți ani plimbăm gunoiul prin țară, iar maramureșeni plătesc incompetența celor care ne-au condus și ne conduc!

Răspunsul lui Dobocan, marele șef al gunoaielor din județ și mâna stângă a președintelui Consiliului Județean a fost:

„Suntem în procedura de analiză a solicitării Drusal, în condițiile impuse de lege. Am înaintat deja niște întrebări de clarificare, la care operatorul are termen de 30 de zile ca să răspundă. N-au lămurit în solicitarea de majorare a prețului câteva aspecte, obligatorii din punctul de vedere al legii. În funcție de datele puse la dispozitie de operator vom înainta un punct de vedere către fiecare primărie din Zona 1 de colectare. Aprobarea tarifelor se face in AGA a ADIGIDM, în baza mandatului oferit de fiecare consiliu local în parte reprezentantului său în AGA”.