De mai bine de un an, justiția din România se chinuie să clarifice o situație tot mai comună în zilele noastre. Un divorț, un partaj și custodia copiilor. O familie e în prag de destrămare. Soția din Lăpuș. Soțul din Dumbrava. Împreună au 3 copii. Doi micuți, dar și o fetiță de vârsta școlarizării. Un an de școală deja l-a pierdut, fiind subiectul controverselor și proceselor între soți. Într-o decizie a instanței lăpușene, domiciliul fetiței a fost stabilit la tatăl ei, urmând un apel câștigat de mamă. Apoi într-un alt dosar, a urmat o nouă decizie:

Admite apelul declarat de Ţ A, împotriva sentinţei civile nr. 1425/28.08.2024, pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosar nr. 1419/319/2024 pe care o anulează în parte şi rejudecând cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul Ţ A: Respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta Ţ A-M. Admite cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul Ţ A în contradictoriu cu pârâta Ţ A-M. Obligă pârâta să-şi dea consimţământul până la data de 07.10.2024 în forma cerută de lege pentru ca minora …….., să poată fi înscrisă la cursurile clasei I la Liceul Tehnologic Grigore C Moisil din Târgu Lăpuş, str. Mihai Eminescu nr. 3-5, jud. Maramureş, în caz contrar prezenta decizie urmând a suplini acordul necesar înscrierii minorei. Admite apelul declarat de Ţ. A-M, împotriva sentinţei civile nr. 1425/28.08.2024, pronunţată de Judecătoria Târgu Lăpuş în dosar nr. 1419/319/2024 pe care o schimbă în parte în privinţa soluţiei vizând cererea reconvenţională astfel: Admite cererea reconvenţională formulată de pârâta-reclamantă Ţ A-M în contradictoriu cu reclamantul-pârât Ţ A.

Stabileşte cu titlu provizoriu în favoarea mamei Ţ A M, până la soluţionarea apelurilor în dosar nr. 1369/319/2023 al Judecătoriei Târgu Lăpuş următoarele măsuri de remediere a înstrăinării părinteşti: – un program de relaţii personale cu minora ……, prin găzduirea minorei de către mamă la adresa din ….., în primul şi al doilea weekend din fiecare lună, de vinerea, ora 16:00 şi până duminica, ora 16:00, fără supravegherea modului în care relaţiile personale sunt întreţinute; – începând cu data de 07 octombrie 2024 câte o întâlnire pe săptămână a copilului cu mama Ţ A-M într-un loc neutru în raport cu copilul, respectiv în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Târgu Lăpuş, cu supravegherea de către reprezentanţii DGASPC Maramureş a modului în care relaţiile personale sunt întreţinute, tatăl minorei având obligaţia de a asigura prezenţa minorei, la data, ora şi în locaţia comunicată de către reprezentanţii DGASPC Maramureş; – consilierea psihologică săptămânală a copilului şi a ambilor părinţi de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. Sesizează DGASPC Maramureş pentru monitorizarea în continuare a situaţiei minorei Ţ C M şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei decizii. Compensează integral cheltuielile de judecată efectuate de părţi în cele două cicluri procesuale. Decizia este definitivă. Pronunţată azi, 04.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

După multe insistențe și rugăminți din partea tatălui pentru mediatizarea cazului pentru o decizie corectă în instanță, prezentăm acest caz cel puțin pe care justiția încă nu l-a putut rezolva. Cel mai important aspect ar fi ca fetița să meargă la școală și frații să se poată vedea, juca și crește împreună!

În cele ce urmează, redăm discuția cu tatăl fetiței: