De Bruyne: „Când aveam 14 ani, mi-am părăsit părinții pentru a se alătura centrului de antrenament Genk . În primul an am ajuns într-un internat mare, unde te culci cu toată lumea. ⠀

Din fericire, în al doilea an, am fost cu o familie gazdă. Dar lucrurile nu au mers conform planului. Sunt cineva care se simte bine pe cont propriu, sunt cam timid. Am crezut că totul era bine, la sfârșitul anului, totul mergea bine. Părinții mei adoptivi nu au fost niciodată nevoiți să meargă la școală pentru probleme, academice sau disciplinare. Mi-am luat rămas bun de la ei fără să știu ce se va întâmpla. ⠀

Apoi, într-o zi am venit acasă și părinții mei erau triști, plângeau, am întrebat „ce e în neregulă?”, Și acolo mi-au spus că familia mea gazdă nu vrea mai mult de la mine. I-am întrebat de ce și mi-au spus că este „din cauza cine ești”. Nu am înțeles. „Ești greu de identificat, ești foarte calm. Ai probleme în a interacționa cu ceilalți copii. Ei doar te găsesc greu”. ⠀

Nu e frumos să aud asta când ai 15 sau 16 ani. În acea zi, am lovit mingea de un perete ore întregi. Mi-am spus că totul va fi bine și că în câteva luni voi fi în prima echipă și că nu voi mai avea eșec. ⠀

Când m-am întors după vară, eram în echipa B și le-am spus părinților mei că în două luni voi fi în prima echipă. M-am antrenat ca un nebun, aveam foc în mine. Parcă aș fi înnebunit. Îmi amintesc că jucam într-o vineri seara, eram înlocuitor. Am intrat în repriza secundă și am marcat cinci goluri. Acea zi mi-a schimbat istoria în club și am intrat în prima echipă.”⠀

Respect, Kevin De Bruyne !