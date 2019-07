Gabriel Zetea, președintele Partidului Social Democrat Maramureș și președinte al Consiliului Județean Maramureș a fost prezent la semnarea contractului de finanțare în sumă de 3.100.000 de lei și al ordinului de lucrări pentru bazinul descoperit de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană”, lucrările urmând să fie finalizate până în luna decembrie 2019.

”Ca lider județean al Partidului Social Democrat voi preciza faptul că noi, reprezentanții PSD, în ultimii ani de zile am devenit mai puțin oameni politici, iar acest lucru a fost vizibil prin rezultatul ultimelor alegeri. La scrutinul electoral din luna mai 2019 nu am obținut scoruri politice foarte bune, dar am devenit în schimb foarte buni constructori, foarte buni cunoscători ai căilor întortocheate ale administrației locale și centrale. Iar ca dovadă a acestei bune cunoașteri a administrației aducem în județ foarte multe contracte, foarte multe investiții, atât în ceea ce privește infrastructura rutieră județeană cât și în ceea ce privește infrastructura de turism sau cea sportivă. Sunt foarte multe lucruri benefice pe care o echipă de oameni competenți reușesc să le atragă înspre Maramureș și mă bucur foarte mult că maramureșeanul Cosmin Butuza, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului a înțeles menirea sa în fruntea MTS, aceea de a aduce investiții cu adevărat importante pentru Maramureș și pentru Baia Mare”, a conchis președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea.

Gabriel Zetea: ”Este nevoie ca această investiție să fie finalizată până la sfârșitul acestui an”

Liderul județean al social-democraților a subliniat faptul că nu a fost un drum ușor, din contra, a fost un drum extrem de complicat și întortocheat din punct de vedere al documentelor, care a început de la trecerea terenurilor acestui complex de la municipalitatea băimăreană înapoi spre Ministerul Tineretului și Sportului, iar apoi alcătuirea bugetului.

”Au fost și foarte multe discuții încă de la începutul anului, am făcut presiuni din punct de vedere politic pentru ca MTS să beneficieze de un buget consistent care să facă posibilă obținerea acestei finanțări în Baia Mare. Și nu pot să nu reiterez faptul că poziția maramureșeanului Cosmin Butuza în fruntea Ministerului ajută, așa cum ne ajută toți maramureșenii care ne reprezintă la nivel guvernamental. Și mă refer aici la secretarul de stat din cadrul Ministerului Turismului, Bogdan Tomoiagă, care aduce o investiție extrem de mare în Borșa, dar și la ajutorul acordat pe partea de infrastructură rutieră de către secretarul de stat din Ministerul Trasporturilor, Dragoș Titea. Aceste lucruri dau forța unei organizații și unei echipe”, a precizat președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea.

Șeful social-democraților din Maramureș a arătat că, o dată cu semnarea contractului și a ordinului de începere a lucrărilor, treaba celor cu autoritate administrativă și politică se oprește, iar acum începe responsabilitatea aproape exclusivă a constructorului.

”Ne bazăm pe seriozitatea celui care a câștigat o licitație publică și și-a adjudecat un contract în condiții de legalitate. Este nevoie ca această investiție să fie finalizată până la sfârșitul acestui an, fapt pentru care ne bazăm pe forța sa de mobilizare și îi transmitem că îl vom monitoriza cât se poate de atent. Băimărenii au nevoie de această investiție, este o promisiune certă a celor care s-au perindat la conducerea județului în acești ani, dar în special este promisiunea actualei conduceri: finalizarea investiției la bazinul descoperit Gheorge Demeca. Și noi cu siguranță ne vom ține de cuvânt”, a declarat Gabriel Zetea, președinte al PSD Maramureș și președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Cosmin Butuza: ”Acesta este primul pas către o bază sportivă performantă”

Bazinul descoperit de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lascăr Pană” este un obiectiv cu o importanță deosebită pentru sportul local și național, dar și pentru băimăreni, fiind singurul bazin de acest fel din municipiul reședință de județ. ”Investiția de 3.100.000 de lei a fost aprobată după numeroasele demersuri pe care le-am făcut în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, pentru că maramureșenii merită o astfel de investiție, iar sportivii care își doresc performanță au nevoie de o bază de pregătire la standarde europene. Acesta reprezintă doar un prim pas spre normalitate, respectiv către o bază sportivă performantă, adecvată pregătirii sportivilor de performanță. Ne-am fi dorit ca această investiție să fie accelerată, pentru ca băimărenii care așteaptă de mai bine de șapte ani această investiție să se poată bucura de o oază de răcoare în mijlocul orașului”, a precizat secretarul de stat în cadrul MTS, Cosmin Butuza.

Reprezentantul guvernamental a subliniat faptul că reabilitarea bazinului descoperit a fost unul dintre obiectivele sale propuse și asumate din momentul în care a fost învestit în funcția de secretar de stat în cadrul MTS. ”Nu mi-am dorit să ajung la București doar pentru a face naveta și pentru a critica pe rețelele de socilizare munca celor care își doresc cu adevărat să realizeze ceva, mi-am dorit să ajung într-o funcție de decizie, pentru a demonstra că și tinerii din Partidul Social Democrat sunt capabili să realizeze lucruri cu adevărat importante pentru comunitatea din care fac parte. Apreciez deschiderea pe care a avut-o Primăria Municipiului Baia Mare, care a înțeles importanța acestei investiții și cred că, în continuare, va da dovadă de celeritate atunci când proiectele Complexului Sportiv Național vor avea nevoie de autorizații și avize” a arătat secretarul de stat în Ministerul Tineretului și Sportului, Cosmin Butuza.

Potrivit oficialilor, această investiție va pune municipiul Baia Mare pe harta competițiilor naționale și internaționale. Maramureșeanul Cosmin Butuza a subliniat faptul că a avut deja câteva discuții cu Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, care și-a arătat disponibilitatea în ceea ce privește o colaborare cu Complexul Sportiv Național pentru găzduirea unor competiții de talie internațională.