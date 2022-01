Un ”record” nedorit, cel mai mare număr de acțiuni înregistrate pe parcursul unui an în istoria salvării montane din Romania!

Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea celor 74 de formații Salvamont ale celor 42 de structuri județene sau locale Salvamont din cele 24 de județe cu activitate de salvare montană din România pentru anul 2021, activitate influențată direct de perioada de pandemie, atât ca și adaptare a procedurilor de intervenție cât și de gestionare a unui aflux ridicat de turiști către zona montană.

În perioada de referință serviciile publice județene și locale Salvamont au asigurat asistența de salvare montană cu un număr de 450 – 600 de salvamontiști, zilnic, în cele cca 140 de baze și posturi salvamont permanente sau sezoniere, în zonele montane cu afluență turistică mare, pe pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă și pe traseele turistice alpine, structurile Salvamont fiind solicitate să intervină la 7.148 acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, acțiuni în care au fost salvate un număr de 8.265 de persoane.

In sezonul de iarnă au avut loc un număr de 5.145 intervenții, dintre care, 4.030 de intervenții s-au derulat pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, 1.082 acțiuni au avut loc în restul zonei montane, iar 33 de intervenții în afara zonei montane la care salvamontiștii au fost solicitați să intervină cu mijloacele și tehnicile lor specifice pentru soluționarea cazurilor respective.

În sezonul de vară au avut loc un număr de 2.003 intervenții, dintre care, 1.807 intervenții s-au derulat în zona montană, iar 32 de intervenții în zona submontană.

În perioada de referință structurile Salvamont au intervenit la 65 evenimente produse în afara zonei montane, ca resursă de sprijin sau echipă de prim răspuns, precum și la 39 de evenimente montane în locul altor structuri care nu au avut capacitatea de a interveni sau de a-și soluționa singure acțiunile pentru care erau responsabile.

Dintre acestea, 2.874 de cazuri au fost predate, pentru transport către unitățile medicale specializate, serviciilor de Ambulanță sau SMURD, 64 de cazuri au fost transportate la unitățile medicale cu ambulanțele Salvamont, 59 de cazuri au fost salvate cu ajutorul elicopterelor SMURD-IGAV, iar 52 de cazuri au fost predate Serviciului de medicină legală.

Trebuie remarcat faptul ca structurile Salvamont avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, doar cu resursele proprii, acest lucru confirmând că acestea sunt organizate corespunzător, își dimensionează corect și își dezvoltă permanent resursele umane și materiale.

De asemenea, au fost realizate peste 72.000 de acțiuni specifice de asigurarea a asistenței de salvare montană în bazele, posturile, refugiile salvamont, în zonele cu aflux turistic mare sau pe perioada desfășurării unor evenimente sportive sau de alta natură în zona montană.

Prin Dispeceratul National Salvamont-Vodafone/Fundația Vodafone s-au primit 14.469 apeluri, dintre care 5.908 de apeluri, direct sau prin SNAU 112, care anunțau accidente montane, 405 apeluri care anunțau incendii de fond forestier sau vegetație în zona montană și 8.156 apeluri prin care se solicitau informații despre zona montană.

Pe linie de formare profesională un număr de 93 de candidați salvamont, proveniți din cele 17 centre locale și județene acreditate de formare profesională, au parcurs diverse etape de pregătire și evaluare finală în Centrul Național Salvamont din Padina-masivul Bucegi.

In anul 2021 și-au finalizat stagiile de formare și au susținut examenul de atestare ca salvator montan 48 de cursanți și și-au susținut examenul de reatestare profesională, obligatoriu la fiecare trei ani, un număr de 446 salvatori montani.

În ambele etape, iarnă și vară, de pregătire finală, organizate nivel național, modulul de formare și evaluare medicală a fost susținut cu lectori/formatori din cadrul sistemului de formare SMURD, urmărindu-se astfel continuarea uniformizării sistemului de pregătire și formare.

În perioada de referință au fost organizate 4 acțiuni de pregătire a salvatorilor montani pentru lucrul cu elicopterul la sol, respectiv semnalizare, apropiere/urcare/coborâre din aparat cu motoarele în funcțiune, legarea sarcinii sau a salvatorului, transferul în elicopter al tărgii cu accidentatul, cate una în centrele Prahova si Maramureș și două în Centrul Național Salvamont din Padina-masivul Bucegi.

De asemenea, a fost organizată o acțiune de formare în salvarea aero pentru salvatorii montani din Serbia, acțiune solicitată de structura națională de salvare montană din această țară care a ales sistemul de formare din țara noastră pentru a pregati primii salvatori aero din Serbia. Acțiunea a fost organizată și derulată perfect de către specialiștii IGAV, instructorii aero Salvamont Romania și Serviciul Public Județean Salvamont Gorj oficialii sârbi apreciind nivelul de profesionalism în acest domeniu atins întru-un termen relativ scurt de către salvatorii romaâni.

Pe linia pregătirii unităților canine Salvamont, au fost organizate două stagii de formare și evaluare pe plan național, fiind brevetate două noi unități de intervenție și reatestate 18 tandemuri câine – salvator montan. În acest moment, la nivel național, sunt operaționale 20 unități canine de intervenție ce activează în structuri Salvamont din 12 județe. În anul 2021 unitățile canine Salvamont au participat la 68 de intervenții de căutare salvare pe timp de iarnă și de vară, ceea ce înseamnă, practic, mai mult decât dublarea intervențiilor din anul 2020 acest lucru datorându-se conștientizării existenței și eficienței acestui tip de intervenție în cazul rătăciților și dispăruților.

Tot din anul 2021, a fost înființat Registrul Național al Unităților Canine Salvamont, pentru a avea o evidență permanentă a statusului acestora.

Delegații structurilor Salvamont Romania au participat la Congresul mondial al Salvatorilor alpini CISA IKAR, desfășurat in luna octombrie, acțiune derulată pentru a doua oară consecutiv, online, datorită pandemiei cu Covid.

În anul 2021 Salvamont România a aderat și a fost acceptat ca membru cu drepturi depline in I.E.D.O. cea mai mare asociație internațională a salvatorilor cu ajutorul dronelor făcând astfel un mare pas înainte în implementarea în activitatea de salvare montană și a acestor echipamente.

În urma numărului mare de evenimente produse în zona montană Salvamont România a continuat sa emită fluturași cu reguli de comportament atât în zona alpină cât și pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna, fiind distribuiți gratuit prin punctele de vânzare a cartelelor pe mijloacele de transport pe cablu, prin centrele de închiriere a echipamentului sportiv și prin punctele de informare și structurile de primire turistică peste 125.000 de fluturași.

Activitatea de salvare montană s-a desfășurat la un nivel foarte bun, cu respectarea normelor de dotare, intervenție, protecție a muncii, management al riscului, formare profesională, impuse ca standarde de calitate pentru acest domeniu de directivele europene și de ale celor două mari organismele profesionale mondiale, CISA IKAR și FIPS, în care Salvamont România este membră cu drepturi depline, echipele au reușit să facă tuturor solicitărilor, iar consiliile județene și cele locale au acordat o atenție și un sprijin deosebite acestei activități. Serviciile publice județene și locale Salvamont și-au dezvoltat și perfecționat permanent structurile de intervenție, demonstrând astfel că gestionează foarte bine evenimentul montan, atât pe linie de prevenire a accidentelor montane cât și ca intervenție pentru salvare, lucru confirmat și de faptul că, de ani buni de zile, gradul de răspuns al serviciilor publice Salvamont la evenimentele montane a fost de 100%.

De asemenea, trebuie menționat că în activitatea derulată, echipele Salvamont, nu au solicitat sprijin și au demonstrat că nu au nevoie de alte resurse de sprijin, exceptând pe cele de preluare pentru transport al accidentaților către unitățile medicale, ambulanțe SAJ, SMURD, respectiv elicoptere IGAV-SMURD, resurse care au fost asigurate corespunzător în baza relației de coordonare operativă existentă cu Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului de Interne.