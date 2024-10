În perioada 07-13 octombrie 2024, polițiștii rutieri au desfășurat activități pe principalele artere din județ, sub egida acțiunii „ROADPOAL- FOCUS ON THE ROAD”. Activitățile s-au desfășurat la nivel european, pentru conștientizarea participanților la trafic cu privire la respectarea legislației rutiere și prevenirea de accidente.

Obiectivul principal al acțiunii l-a reprezentat depistarea și sancționarea abaterilor rutiere de natură a distrage atenția de la conducere și a avea alte preocupări, care pun în pericol siguranța rutieră.

În perioada menționată au fost realizate aproape 500 de testări cu aparateleetilotest și drugtest.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate 863 de sancțiuni contravenționale. Ca măsuri complementare s-a dispus reținerea a 107 permise de conducere și retragerea a 63 de certificate de înmatriculare.

Totodată, polițiștii au constatat 12 infracțiuni rutiere, fiind întocmite dosare penale. În fiecare caz, sub coordonarea procurorului, se continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Polițiștii vor fi în continuare prezenți pe drumurile publice pentru conștientizarea riscurilor la care se expun conducătorii de vehicule atunci când, în timpul mersului, au alte preocupări, menite a le distrage atenție, cât și pentru prevenirea comportamentului agresiv care poate pune în pericol siguranța celorlalți participanți.

Accident de circulație cercetat de polițiști

Aseară, în jurul orei 21.00, polițiștii din Șomcuta Mare au intervenit, în urma unei sesizări prin S.N.U.A.U. 112, pentru soluționarea unui accident rutier produs în zona pădurii Stejarul.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că, o femeie de 37 de ani din comuna Valea Chioarului, aflată la volanul unui autoturism, având direcția de deplasare dinspre orașul Șomcuta Mare înspre Satulung, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și acroșat un alt autoturism condus de un bărbat de 50 de ani din județul Neamț. În urma impactului, autoturismul condus de femeie a ricoșat într-un alt vehicul, la volanul acestuia fiind un tânăr de 19 ani, din Baia Mare.

Evenimentul rutier s-a soldat cu vătămarea corporală a trei persoane, respectiv cei doi conducători auto de 19 și 37 de ani, precum și un pasager de 20 de ani din Baia Mare.

Conducătorii autoturismelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.