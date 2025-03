Candidatura lui Călin Georgescu va intra în istorie. Și la propriu și la figurat. Ca să nu rămânem cu o impresie aiurea, vă dau câteva date. Apropo de ZERO lei…

Când a izbucnit scandalul cu ascensiunea ciudată a lui Călin Georgescu, Tiktok a spus că nici o neregulă nu a avut loc în timpul alegerilor din România.

Câteva zile mai târziu, pe 6 decembrie, TikTok a publicat un comunicat de presă în care au menționat ce au descoperit până în acel moment, 6 decembrie 2024.

Și au spus că, după o anchetă mai aprofundată, citez: “au eliminat 115.000 de conturi false doar din România și au blocat peste 400.000 de conturi spam”.

Au continuat ancheta.

Pe 17 decembrie anul trecut și-au actualizat raportul inițial și au spus că, pe lângă ceea ce au găsit deja, au eliminat alte 92.000 de conturi false, în plus față de blocare a încă 33.000 de conturi.

Acum, iată ceva interesant ce TikTok a găsit și a publicat pe 17 decembrie.

Și citez: “o rețea de 4.453 de conturi cu 8.800 de urmăritori, care a operat din Turcia și a vizat publicul român”.

Cine au fost aceste conturi care au fost operate din Turcia, aș dori să întreb invitații.

Au actualizat din nou comunicatul de presă pe 7 ianuarie anul acesta, și au spus următoarele: în plus, au blocat 116.000 de conturi spam și au eliminat 59.000 de conturi suplimentare.

Credit: Chris Terhes, intervenție în comisia europarlamentară de la Bruxelles

Dan Andronic