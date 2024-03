Peste 5.000 de membri ai Federației „Solidaritatea Sanitară” sunt așteptați mâine, 11 martie, la demonstrațiile pe care le vom desfășura în capitală.

Programul demonstrațiilor de protest este următorul:

– Începem în Piața Victoriei la ora 11:00 cu primul Miting al sănătății. Acesta se va desfășura între orele 11.00 – 12:00, participanții la protest solicitând acordarea drepturilor cuvenite și respectarea demnității profesioniștilor din sănătate.

– Continuăm cu prima parte a Marșului sănătății pe Calea Victoriei până în Piața Revoluției, între orele 12.00 – 12.30, pentru a semnaliza public nemulțumirea angajaților din sănătate față de lipsa de respect pe care o demonstrează guvernanții.

– Ne oprim pentru un Miting în Piața Revoluției și în fața celor două ministere, Muncii și Sănătății, între orele 12.30 – 13.00. Ambilor miniștri le solicităm să-și îndeplinească obligațiile asumate și acordarea tuturor drepturilor solicitate. Ambilor miniștri le reproșăm încălcarea flagrantă a îndatoririlor lor publice prin politizarea dialogului social (desfășurată sub coordonarea Guvernului). Încălcarea flagrantă a regulilor de dialog social are drept consecință ivirea unui OUG privind salarizarea care contravin total cele convenite în cadrul negocierilor purtate privind noua lege a salarizării.

– Continuăm a doua parte a marșului sănătății între orele 13.00 – 14.00 către Piața Constituției, amintind tuturor cetățenilor că am fost și suntem în continuare la datorie, pentru a le apăra sănătatea și viața, meritând formele de recunoaștere corespunzătoare pentru asta. Ziua personalului medical constituie simbolul sacrificiilor și dăruirii acestor profesioniști.

– Încheiem demonstrația cu un alt miting în fața Parlamentului, între orele 14.00 – 15.00. Aici solicităm parlamentarilor onorarea obligațiilor privitoare la adoptarea noii legi a salarizării, în forma negociată, modificarea OUG 115/2023 astfel încât să fie acordate toate drepturile prevăzute în actuala lege a salarizării și a OUG privind unele creșteri ale salariilor din sănătate, în forma stabilită în proiectul legii salarizării și cu o creștere a veniturilor salariale peste nivelul inflației.

Revendicările susținute de participanții la demonstrații vizează drepturi fundamentale ale tuturor angajaților din sănătate. În sinteză protestatarii solicită:

– Respectarea dreptului la indexarea veniturilor salariale în funcție de inflație.

– Asigurarea unei creșteri reale a veniturilor salariale (creșterea puterii de cumpărare a salariilor) a angajaților din sănătate.

– Plata unei recompense corecte pentru asumarea unor riscuri prin lucrul în condiții de muncă deosebit de periculoase, vătămătoare, grele, deosebite etc., pentru sacrificiul personal și al vieții de familie pe care-l fac lucrând în ture și în zilele libere/de sărbători legale!

Protestul este îndreptat și împotriva formei ultimei Ordonanțe de Urgență privind unele creșteri salariale în sănătate, aceasta fiind o ordonanță a inechității și a nepriceperii emitenților. Avem în vedere faptul că prin această OUG se creează o serie de noi inechități salariale și se adâncesc câteva dintre cele pre-existente.