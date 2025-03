Sâmbătă, 22 martie, în intervalul orar 20:30-21:30, peste 17.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi se vor reuni simultan, în România și Republica Moldova, și vor marca Ora Pământului prin concerte, recitaluri și evenimente muzicale, pentru a transmite un mesaj de solidaritate și armonie cu Pământul.

Programul include evenimente în toate regiunile României, în fiecare dintre cele 41 de județe ale țării și în municipiul București, dar și în Republica Moldova.

La ora 20:30, aparatele electrice vor fi deconectate, lumina va fi stinsă pentru o oră, iar copiii, alături de dirijori și profesori de muzică, părinții și prietenii lor, vor cânta în spații publice, școli, parcuri, piețe și grădini, pentru sănătatea pământului și a mediului, precum și împotriva risipei care afectează planeta.

În premieră absolută, anul acesta muzica va fi accesibilă și copiilor cu deficiențe de auz, prin traducerea versurilor în limba semnelor române, realizată de Fundația CODA Farmecul Tăcerii.

Maramureș este județul cu o participare record de peste 3.500 de copii, iar Baia Mare se află din nou în topul orașelor participante, cu peste 2.900 de copii, găzduind și în acest an cel mai mare număr de coriști care vor cânta în Piața Cetății (lângă Turnul lui Ștefan), pe Câmpia Tineretului (la Statuia Ostașului Român), în curtea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir” și în curtea Liceului cu Program Sportiv Baia Mare.

Înscrierile corurilor în proiect continuă, iar lista evenimentelor Ora Pământului cu Cantus Mundi din toată țara va fi actualizată pe website-ul Cantus Mundi și pe pagina de Facebook Cantus Mundi Romania.

Ora Pământului, manifestare cunoscută la nivel mondial ca Earth Hour, este un eveniment marca WWF, organizat pentru prima dată în istorie de World Wildlife Fund Australia în capitala Sydney, pe 31 martie 2007. De atunci, în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o oră, alăturându-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie. Ediția a 19-a a Orei Pământului are loc sâmbătă, 22 martie 2025, la ora 20:30.

Programul Național Cantus Mundi este cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de renumitul dirijor Ion Marin și derulat de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Cantus Mundi a fost lansat pe 29 septembrie 2011, iar în 2014, prin decizie guvernamentală, programul a devenit o nouă Direcție a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

După 14 ani de activitate, și 11 ani de la oficializarea sa, Cantus Mundi reunește sub umbrela sa 2.289 de coruri în România și diaspora. Peste 80.000 de copii participă alături de dirijorii lor la promovarea cântului coral, depășind barierele legate de etnie, condiție socială și capacități fizice sau psihice, construind astfel nuclee culturale complexe.

Cantus Mundi este parte a evenimentului global Ora Pământului încă din 2016, la inițiativa Leilei Popovici, directorul Programului Național Cantus Mundi, și cu implicarea lui Zoli Toth, primul ambasador Earth Hour în România și profesor coordonator al secției de percuție Cantus Mundi.