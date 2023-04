Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș organizează miercuri, 5 aprilie, în Borșa, Bursa locurilor de muncă. Evenimentul va avea loc la Hotel Corina (str. Libertății 15A) începând cu ora 11.00. Aproape 60 de angajatori au fost contactați în vederea participării la eveniment, iar 25 dintre ei au răspuns favorabil invitației AJOFM Maramureș.

La acest eveniment sunt disponibile peste 250 de locuri de muncă din care 5 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, iar celelalte 221, se adresează persoanelor cu studii medii.

Ocupațiile în care sunt oferite cele mai multe locuri de muncă sunt:

• 35 de posturi pentru dulgheri, 31 pentru sudori, 30 pentru finisori în construcții și tot atâtea pentru montatori de subansamble, 19 pentru ospătari, 12 pentru ajutor de bucătar, 11 pentru bucătar, 10 pentru electricieni în construcții și 7 barmani.

Angajatorii au nevoie și de muncitori necalificați în construcții, personal pentru curățenie, dar și de șoferi și mecanici pentru camioane și vehicule grele. Pentru acestea din urmă ocupații, numărul locurilor de muncă vacante este însă mai mic, de la 6 până la 3 locuri de muncă, după cum urmează:

• femeie de serviciu 6, manipulant mărfuri 6, asfaltator 5, mecanic auto 3, muncitor necalificat în silvicultură 3, operator finisor asfalt 3, personal îngrijire spații hoteliere3, recepționer 3, etc.

De asemenea, mai sunt disponibile între 1 și 2 locuri de muncă, pentru o paletă largă de meserii și anume: vânzător, agent vânzări, recepționer de hotel, tâmplar, tehnician proiectant devize și măsurători, conducător auto transport rutier de mărfuri, conducător autocamioane și vehicule grele, drenor canalist, fasonator mecanic, mecanic utilaje grele, muncitor necalificat în industria alimentară, șofer de autoturism și camionete, etc.

Pentru persoanele cu studii superioare locurile de muncă oferite sunt cele de inginer constructor, tehnician topograf, tehnician proiectant și inginer proiectant în instalații.

În ceea ce privește cererea de forță de muncă distribuită pe domeniile de activitate ale angajatorilor, cele mai multe solicitări sunt următoarele:

• fabricarea de mobilă 80, Fabricarea de saltele și somiere 40, Restaurante 37, Lucrări de construcții a clădirilor 24, Lucrări de instalații electrice 20, Facilități de cazare 17, Hoteluri și alte facilități de cazare 8, Fabricarea altor elemente de dulgherie 5, etc.

Participarea la bursa locurilor de muncă este gratuită, atât pentru agenții economici, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui job.

„Bursa locurilor de muncă din Borșa este organizată în cadrul Proiectului ”Pregătit pentru viitor”, cod mySMIS 150110, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:, spune

Mihaela Oana Oșanu, director executiv AJOFM.