Examenul național de intrare în rezidențiat va avea loc duminică, 19 noiembrie 2023, în șase centre universitare din țară. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca va lua măsuri speciale astfel încât proba scrisă, la care vor participa peste 1.350 de candidați, să se desfăşoare în condiţii optime pentru toţi cei implicaţi în acest proces, candidați și organizatori.

Concursul de intrare în rezidențiat pe post și în rezidențiat pe loc este organizat de Ministerul Sănătății, UMF „Iuliu Hațieganu” fiind centru de examinare. Examenul se desfășoară, în fiecare an, în șase centre universitare din țară: Cluj-Napoca, București, Iași, Târgu Mureș, Craiova și Timișoara. Anul acesta, Ministerul Sănătății a scos la concurs 4.925 de locuri și 365 de posturi, pentru care vor candida 10.194 de absolvenți din întreaga țară.

La Cluj-Napoca, s-au înscris 1.353 de candidați: 708 absolvenți de Medicină, 284 de absolvenți de Medicină dentară și 361 de absolvenți de Farmacie.

Specialitățile pentru care se organizează rezidențiat, precum și cifra de școlarizare pe domenii și specialități pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități este stabilit defalcat pe centre universitare, în funcție de capacitățile de pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul Sănătății și Alianța Universităților de Medicină și Farmacie din România și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Examenul scris va începe duminică 19 noiembrie, la ora 10:00, va avea durata de 4 ore și se va susține în trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie. Acesta se va desfășura sub formă de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul. Candidații vor primi rezultatele pe loc, după încheierea examenului, corectarea grilelor realizându-se electronic.

Față de anii precedenți, când alegerea unui loc sau post era condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național, începând din acest an punctajul minim a crescut la 65%. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se va face în ordinea punctajului obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

Pentru a asigura condiții optime pentru candidați, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a pregătit 14 săli de examen, în mai multe locații din Cluj-Napoca: amfiteatrele proprii, amfiteatre ale Universității Babeș-Bolyai și ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară.

„Examenul național de intrare în rezidențiat este una dintre cele mai importante etape din viața unui viitor medic sau farmacist și din acest motiv, universitatea noastră privește cu maximă seriozitate organizarea acestui concurs, acționând preventiv şi cu responsabilitate în beneficiul candidaților. Și în acest an va fi o concurență mare pentru posturile și locurile scoase la concurs și le dorim mult succes tuturor candidaților. Suntem încrezători că cei mai buni tineri medici și farmaciști vor găsi în universitatea noastră un mediu propice pentru a-și construi cariere de succes”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

La concursurile de intrare în rezidențiat din anii trecuți, cele mai multe punctaje de peste 800 și cea mai mare rată de promovare din țară, în toate cele trei domenii – medicină, medicină dentară și farmacie – au fost obținute de către absolvenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Informații suplimentare, pe site-ul oficial al concursurilor naționale de rezidențiat: https://rezidentiat.ms.ro/.