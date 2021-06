Pasionații de pescuit vor avea ocazia să participe la o întrecere organizată la lacul Lighet.

Asociaţia de pescuit „Cheile Lăpuşului” din Târgu Lăpuş va desfășura un concurs de pescuit la care vor putea participa toate persoanele care iubesc acest sport.

Concursul de pescuit Cupa „LIGHET” ediţia a II-a va avea loc în perioada 11-13 iunie, este bazat pe cantitate, taxa de înscriere fiind 500 lei/echipă.

PROGRAM

11 IUNIE

Ora 18:00 adunarea pe balta

Ora 18:15 tragerea la sorti ( in cazul in care o echipa intarzie, unul dintre arbitri va trage in locul lor).

Ora 18:30 sedinta tehnica

Ora 19:00 ocuparea standurilor

Ora 20:00 inceperea nadirii

Ora 21:00 START CONCURS

13 IUNIE

Ora 13:00 final competitie

Ora 14:00 festivitate de premiere

Ora 14:30 masa festiva (porc la rotisor)

