Ziua de vineri, 10 decembrie 2021 a fost una specială pentru micuții de la grădinița din satul Ungureni, comuna Cupșeni, acolo unde primarul social-democrat Lucia Butcure i-a avut ca invitați pe reprezentanții PES activists Maramureș, dar și pe consilierii județeni PSD Liliana Moga și Andrei Buda.

Potrivit coordonatorului PES activists Maramureș, Denis Covaci, reprezentanii județeni ai PES s-au alăturat campaniei initiate la nivel național, ”Zâmbetul de Sărbători”. ”Prin această acțiune gândită la nivelul întregii țări am reușit să aducem spritul Crăciunului mai aproape de mii de copii din România. La nivel județean, alături de o parte dintre colegii din PES activists Maramureș ne-am deplasat la Grădinița din Ungureni, comuna Cupșeni. Cu gândul că Crăciunul este mai special atunci când participi la împodobirea unui pom frumos și luminat am făcut ”echipă” cu primarul Lucia Butcure, cu consilierii județeni PSD Liliana Moga și Andrei Buda, dar în special cu micuții preșcolari și educatoarele de la clasă și am realizat, împreună, un moment aparte care vestește sărbătoarea Crăciunului. Cei mici s-au bucurat atât de acțiunea împodobirii bradului, cât și de cadourile pe care, cu atâta drag, le-am oferit cu toții. Le mulțumim reprezentanților autorității locale că s-au alăturat demersului nostru și știm că, doar având grijă de copii și tineri vom asigura un viitor mai bun României”, a declarat coordonatorul PES activists Maramureș, Denis Covaci.



Gazda evenimentului, primarul comunei Cupșeni, Lucia Butcure a precizat că mereu va arăta deschidere și se va implica în orice acțiune care, la nivelul comunei, aduce un plus de bucurie și savoare celor mici. ”Le mulțumesc colegilor din PES activists Maramureș că au ales comuna noastră și m-am bucurat să avem alături și consilieri județeni, pentru că cele mai reușite evenimente sunt cele realizate în echipă. Micuții din comuna Cupșeni sunt niște copii speciali, pentru că pe ei Moș Nicolae i-a vizitat deja la începutul săptămânii, în 6 decembrie, când darurile oferite de administrația locală au ajuns la toți elevii și preșcolarii din cele patru sate ale comunei noastre. Cu siguranță, însă, orice întâlnire cu Moșul și fiecare acțiune care amintește de frumusețea Crăciunului va fi primită cu multă bucurie de cei mai mici dintre noi, așa cum a fost și cea de astăzi. Au fost clipe frumoase, momente pe care cu toții ni le vom aminti cu drag, pentru că bucuria împodobirii bradului și primirea cadourilor ne amintește fiecăruia de splendoarea și candoarea copilăriei”, a precizat primarul Lucia Butcure.

Și consilierul județean PSD Liliana Moga a precizat că a acceptat cu bucurie invitația coordonatorului PES activists Maramureș, Denis Covaci, de a participa la acțiunea ”Zâmbet de sărbători”. ”Să aleg bradul și instalația de luminițe pentru preșcolarii din satul Ungureni, să gândim împreună micile cadouri care le-ar aduce bucurie, reprezintă sentimente de bine care, în perioada Crăciunului, devin tot mai puternice. Și a fost o reală plăcere să revin în comuna Cupșeni, aici unde mă leagă, pe lângă sentimentul de colegialitate, o caldă prietenie de primarul Lucia Butcure și de oamenii minunați ai zonei. Alături de colegul meu, Andrei Buda, consilier județean PSD din zona Lăpuș și originar din satul Ungureni am retrăit, pentru câteva ore, micile plăceri ale copilăriei inocente și bucuria pură care, pe chipul celor mici, luminează tot în jurul lor. Cu siguranță, și în viitor, mă voi alătura fără nicio ezitare unor acțiuni atât de frumoase”, a precizat consilierul județean PSD Maramureș, Liliana Moga.

Biroul de presă al PSD Maramureș