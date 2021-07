Începem cu un incident înfiorător petrecut într-un parc din Cluj-Napoca. Un individ care a stat la închisoare pentru agresiuni sexuale, dar a fost eliberat anul trecut pentru bună purtare, a violat o fată de 8 ani.

Copila ieşise la joacă, iar el a dat atacul, în plină zi. Poliţiştii l-au capturat datorită unei femei care l-a surprins, şi a avut tăria să îl fotografieze. Cazul aduce printre altele în discuţie lipsa de eficiență a programelor de reabilitare din penitenciare, în cazul prădătorilor sexuali.

Parcul “Aurel Vlaicu” din apropierea centrului oraşului Cluj-Napoca este locul unde bărbatul cu apucături bolnave a dat atacul. Victima i-a fost o copilă de 8 ani. Fata ieşise singură aici ca să se joace. Locuia în apropiere şi părinţii o credeau în siguranţă.

Individul ar fi ademenit-o pe fetiţă din parcul pentru copii şi a adus-o într-o zonă mai retrasă, la aproximativ 200 de metri depărtare. Acolo ar fi agresat-o sexual.

O femeie care se plimba cu fiul în parc a sesizat la 112 abuzul. Martora a relatat pentru presa locală incidentul.

Martoră: “L-am văzut pe bărbat cum îi ridică fetiţei fusta (…) în iarbă iar el o mângâia (…) M-am dus lângă el şi am strigat “Ce faceţi acolo?” (…) Eram efectiv şocată. (…) Am început, efectiv, să urlu “Pedofilul, pedofilul, opriţi-l!” Nu a reacţionat, însă, nimeni. Am sunat la 112.”

Femeia a reuşit să îi facă individului o fotografie înainte ca el să dispară pe un moped. Lipsa de reacţie a celorlalţi martori a revoltat-o.

Martoră: “Era multă lume în zonă. Fetița era întinsă în iarbă, dezbrăcată, chiar lângă o doamnă care stătea cu spatele. În stație erau oameni, în direcția în care a plecat el cu mopedul, erau alți oameni. Nimeni nu l-a oprit, în ciuda faptului că eu strigam.”

Femeie: “Eu cred că camerele de supraveghere ar fi o idee foarte bună. Pe o rază mai mare, dacă ar acţiona, ar fi bine şi i-ar prinde.”

În acest caz, fotografia suspectului – dusă de martoră la o secţie din apropiere – le-a fost de ajutor poliţiştilor ca să îl prindă.

Andreea Vișan, purtător de cuvânt IPJ Cluj: “Acesta fiind identificat la aproximativ 10 minute de la momentul solicitării. Sunt efectuate cercetări privind săvârşirea infracţiunilor de viol şi ultraj contra bunelor moravuri.”

Individul a fost reţinut. Are 46 de ani este soţul unei învăţătoare şi tatăl a trei copii. Nu este prima dată când agresează minori. În 2014 a mers la colegiul unde era angajată soţia lui şi a pipăit în toaleta unităţii de învăţământ trei eleve de 6 ani, de la grupa pregătitoare. Pentru această faptă a fost condamnat la 5 ani de închisoare dar a ieşit din penitenciar după doar 3 ani pentru bună purtare.

Gabriela Groza este doctor în psihologie criminală. Este de părere că programele pentru reabilitarea recidiviştilor ar trebui îmbunătăţite.

Gabriela Groza, doctor în psihologie judiciară: “Sunt programe care vizează infractorii sexuali în penitenciare. Nu neapărat programe speciale pentru pedofili. Dar succesul este discutabil. Pentru că în primul rând ai nevoie de o motivare a celui care vrea să schimbe aceasta devianță. Şi de multe ori ei nu au motivaţie. Nu avem programe care să fie acreditate. Practic, sperăm că de frica pedepsei ei nu vor mai face.”

După mai multe amânări, registrul agresorilor sexuali a început să funcţioneze în România la începutul acestei luni. În baza de date vor apărea toate persoanele care au fost sancţionate sau condamnate pentru infracţiuni sexuale. Cei care intră în contact cu copii sau cu persoane vulnerabile vor trebui să prezinte un certificat de integritate comportamentală la angajare.