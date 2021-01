TRIST. A murit băimăreanul Claudiu Florescu (56 de ani), unul dintre pionieriicare au creat televiziunea privată din România. S-a întâmplat în primele clipe ale acestei zile de acum triste, de 17 inauarie 2021. Duminică. Și-a luat ziua liberă și a plecat să mai organizeze un studio tv, la fel cum l-a organizat pe cel al primei televiziuni private din România, Cinemar TV, în 1990 – dezvoltată apoi în rețea regională, cu studiouri în Cluj-Napoca și Sibiu -, și apoi al atâtor alte televiziuni locale și regionale.

Dacă acum vă uitați la o emisiune de televiziune la un post local, ascultați un post de radio sau citiți un articol, cel mai probabil consumați o creație mass-media realizată de cineva care a lucrat, care a fost format sau care l-a prețuit cu colegialitate pe Claudiu Florescu. Sau de cineva care a făcut primii pași în meserie alături de acesta.

Cine a fost și rămâne Claudiu Florescu

Claudiu Florescu s-a născut în 20 februarie 1965, la Baia Mare. A absolvit Colegiul National ,,Vasile Lucaciu” din Baia Mare – specializarea Matematică-Informatică (1983), iar apoi Facultatea de Mecanică – specializarea Autovehicule Rutiere a Universității Transilvania din Brașov (1989). Din anul II de facultate și până la finalizarea cursurilor universitare a fost președintele Studioul de film studențesc ,,Dacia Felix”.

“Filmam nunți, să facem un ban. Ca studenții…”, obișnuia să spună, bagatelizând ceea ce făcea. Obișnuia să facă asta, să bagatelizeze ceea ce făcea. Chiar și atunci când cu tumorile extinse, când zicea senin, ascunzându-și metastazele după dureri, că se simte perfect și că imediat îl externează din spital că s-a „odihnit destul”, sau când cu amputația piciorului, când spunea liniștit că poți să trăiești și fără un picior în condițiile în care sunt atâția care trăiesc fără creier (adică fără să și-l folosească)…

Primul său loc de muncă: inginer la Autobaza IPEG Maramureș (fosta Întreprindere de Cercetări și Prospectiuni Geologice). Imediat după evenimentele din decembrie 89, Claudiu a fost unul dintre cei 4 care au pus bazele Televiziunii Cinemar, care emitea în weekend, imediat după încheierea programului unicei televiziuni, cea de stat, TVR.

A simțit că pentru a trece la următorul nivel în mass-media audio-vizuală sunt necesare cunoștințe pe care în România din perioada aceea nu avea cine să i le ofere. Așa că în 1992 a fpcut un curs de specializare în jurnalismul de televiziune la DRS 3 din Zurich (televiziunea națională elvețiană). A fost primul român care după 1990 i-a luat un interviu Regelui Mihai, în Elveția. Și ultima dată când am petrecut timp împreună mi-a spus câteva detalii de la acel interviu, filmat pe casete video, care i-au fost cerute de „post-securiștii care nu conștientizau schimbarea regimului”.

În 1993, Claudiu Florescu câștigă o bursă de studii de la BBC trece printr-un curs de jurnalism superior, ținut de profesorul Gwyneth Henderson pentru jurnaliștii din Europa de Est. Lucrează în acest timp la o televiziune britanică (“Eram angajat ca redactor de eveniment, mă trimiteau ăia unde nu vroia să meargă niciun englez, de regulă la scandaluri, crime… Mergeam, că mă plăteau bine. Am venit acasă cu o grămadă de bani. Și de ei, în loc să-mi cumpăr liniștea, mi-am cumpărat scule de tv și radio, adică mi-am cumpărat agitația. Dar nu-mi pare rău. Deloc. Azi aș face la fel”).

El n-a fost doar director de tv-radio, cum ar putea crede colegii noștri mai tineri, a fost prezentator, moderator, redactor, reporter, crainic, realizator, producător. Făcea de toate, se implica în orice domeniu, de la talk-show-uri politice, la emisiuni de divertisment, la folclor și concursuri. Și făcea o mândrie din asta. O dată mi-a zis că s-a gândit să producă o emisiune de agricultură, pentru că cele existente i se păreau prăfuite, perimate, și “pentru că și oamenii ăia (n.mea, publicul acestui gen tv) merită ceva de calitate, pentru că dacă nu o facem, o să rămână cu impresia că asta e televiziunea”.

Avea o plăcere pe care n-am mai văzut-o la nimeni de a crea televiziuni de la firul ierbii, pe lângă Cinemar fondând Club TV-Radio (2002), Maramureș TV (2008), Transilvania Folclor (2009), Transilvania Channel (în 2011, în Cluj-Napoca).

… s-a stins cu discreția cu care și-a ascuns realizările, punându-le mereu în seama celor cu care lucra (și pe care-i presa mereu pentru a-și depăși limitele). A dat mai mult decât a luat de la viața asta.

Gândul nostru se îndreaptă acum spre Marilena, spre Alexia, cu mângâiere, grijă și suport moral… Cât despre tine, prietene, pe curând. Ne mai vedem… tu pregătește un studio, ACOLO, așa cum știi, pentru că nu știu cât mai întârziem pe aici. One of us.

Cătălin VISCHI

