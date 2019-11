Pe cine punem în locul lui Contra?

Pe sistemul „îmi e milă de tine, dar de mine mi se rupe sufletul”, ne preocupă prea puțin acum CV-ul șifonat al lui Contra, antrenorul în urma căruia nu rămâne niciun sistem clar de joc, nicio semnătură tactică, niciun meci remarcabil, niciun jucător inventat, ci doar un haos căptușit cu frustrări, minciuni și războaie închipuite. Asta e, n-a fost să fie, se mai întâmplă, hai să ne vedem de viață!

Iar viața naționalei înseamnă barajul din martie, asta e tot ce ar trebui să ne preocupe. Și sper că nu întreaga Federație are ca priorități să fabrice scrisori deschise patetice sau comunicate fâsâite, or mai fi pe acolo și oameni cu capul de umeri care să aibă deja calculele făcute și tratativele începute cu posibilii înlocuitori ai lui Contra. Care ar putea fi variantele? Să le luăm pe rând, într-o ordine întâmplătoare.

Mirel Rădoi. Cea mai logică soluție. Și cea mai la îndemână. Are mereu reacție în meci, are speech de sculat vestiarul din morți, are o stăpânire de sine incredibilă pentru cât de crud este, are discurs logic și echilibrat, are susținerea publicului, are și „spate” – deja a promovat la naționala mare scheletul cu care a făcut istorie la U21, stoperi-mijlocași-vârf de careu. Nu-i găsesc niciun defect, zău!

Gică Hagi. Cea mai mare necunoscută. Ba ar vrea, ba n-ar vrea. Ba ar putea, că am avea nevoie de un om ca el, dedicat și implicat 100%, ba ar fi sub ditamai conflictul de interese. Și cât de dispus ar fi să-și lase baltă Academia ca să-și asume riscul unui nou eșec, după ce istoria suspină și acum pentru ratarea calificării la Mondialul din 2002?

Boloni. O vulpe vicleană, un meseriaș a cărui experiență ar cântări fantastic în tensiunea finalelor din martie. E însă prea detașat de fotbalul românesc, la fel ca Olăroiu, până reînvață ce-i poate pielea fiecărui selecționabil din Liga 1 încep preliminariile pentru Euro 2024. Plus că niciodată n-a părut genul statornic, cu care să-ți faci planuri pe campanii întregi. Iar Federația nu caută un sezonier căruia să-i pună în cârcă eventuala ratare a Europeanului, ci unul cu care să construiască și campania viitoare.

Mircea Lucescu. Pare să fi intrat în „pensie mood”, își trage sufletul după 40 de ani de antrenorat și nu s-ar mai înhăma pe persoană fizică la o responsabilitate atât de apăsătoare. Poate doar așa, cu mantie de sfătuitor care să sharuiască un pic din înțelepciunea sa. Altminteri, de ce să-și joace la zaruri coroana de „cel mai bun antrenor român din istorie”? Cel care a tot spus că „un tehnician e egal cu ultimul său rezultat” știe ce ar însemna o calificare ratată la 74 de ani.

Șumudică. Se plictisește rău prin străinătate, câștigă bani grămadă prin Arabia sau Turcia, dar tot cu gândul la București este. I-ar face cu ochiul FCSB, dar nu s-ar supăra nici dacă în crucea nopții l-ar trezi din somn vreun SMS federal. Tipul de antrenor popular și cu școala vieții e un implant bun la club, unde jonglezi cu năravurile jucătorilor pe termen lung. Dar ține șmecheria asta și la o națională? Plus că pornirile de stand-up comediant nu prea îl fac eligibil într-o Federație cu aere de multinațională în care umorul n-are loc de proceduri.

Mircea Rednic. N-are imagine tocmai bună în Federație, vechile umbre de antrenor-impresar încă îl urmăresc. Dar e liber, e versat în lupte de anvergură, e dornic să reintre en-fanfare în circuit, știe să stăpânească un vestiar cu ADHD. Și doar nu s-o apuca de învârtit comisioane în astea două meciuri cu miza carierei pe masă – o calificare la un turneu final. Nu pare o variantă rea.

Dan Petrescu. Două titluri la rând, o calificare în Europa, acum la un pas de primăvară. Valsează pe un val uriaș, ca un campion mondial la surf. Plus că vrea din tot sufletul la națională. Asta e noua miză a carierei lui și nu putea nimeri un moment mai bun. Dar și-ar putea oare stăpâni demonii sau își va transfera arsenalul de înjurături către New Kids on the Block în tricolor – Ianis Hagi, Florinel Coman, Pușcaș et comp? Și generația asta ar fi exponentul potrivit pentru fotbalul cinic marcă înregistrată Dan Petrescu?