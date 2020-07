Cozmin Gușă îi acuză pentru starea foarte gravă în care a ajuns România pe liderii țării, care sunt „tăntălăi-șefi”. Dar Cozmin Gușă i-a susținut pe aceștia prin Realitatea TV cât s-a putut. Asta până s-a sucit.

„POPOR DE TĂNTĂLĂI, CARE ȘI-A ALES SĂ FIE CONDUS DE CĂTRE TĂNTĂLĂI-ȘEFI! CUPLUL GROAZEI, KlauSILĂ-LuCOVID, a ales soluția “PURTĂRII MĂȘTII PE PLAJĂ” ca rezolvare a incompetenței lor în administrarea crizei Coronavirus, fapt despre care, alături de alte bazaconii BUNE DE NIMIC, au anunțat aseară și vor implementa de azi.

In acest ultim interval de nici 24 de ore am poposit prin 2 capitale vecine, Budapesta și Viena. Nu o să postez poze sau filmulețe ca să nu vă enervez în plus, dar sinteza-i cam așa: terase, restaurante și cafenele pline ochi ( inclusiv în interior!), parcuri pline de oameni și copii care se bucură de vară, apă și soare, NICIUN PURTĂTOR DE MASCĂ, asta ca semn al abordării relaxate a crizei, dar și de rezolvare a acesteia prin măsurile administrative luate. Asta înseamnă, fără supărare că, spre deosebire de noi, cetățenii acestor 2 capitale, și ale multor altora din Europa, știu că-și plătesc liderii aleși pentru ca să le găsească SOLUȚII EXACT ÎN PERIOADELE DE CRIZĂ, deci în orice caz NU-ȘI INVESTESC VOTUL SI BANII ÎN TĂNTĂLĂI.

Diferența este evidentă: noi alegem DOAR TĂNTĂLĂI ca șefi , care nici nu găsesc soluții, și-n plus, NE MAI ȘI CEARTĂ “PE BANII NOȘTRI”. Așa că, în mod logic ne putem aplica în mod corect eticheta de “POPOR DE TĂNTĂLĂI”!”, a precizat Cozmin Gușă pe pagina sa de Facebook. Avocatul Aurelian Pavelescu nu uită cum lupta Realitatea TV sub conducerea lui Gușă ca să-i scoată pe liberali impecabili. De Klaus Iohannis nici nu mai vorbim. Ne-au sângerat urechile când un realizator Realitatea TV a spus în direct că îl iubește pe Klaus Iohannis.

”O SCULĂ: COZMIN GUȘĂ. După ce ani și ani i-a construit statuie lui Klaus Iohannis la Realitatea TV, mințind, calomniind și instigând ca un descreierat, Cozmin Gușă ne spune azi că ”KlauSILĂ și Lu-COVID” sunt niște idioți (”tăntălăi”), că fac praf România! Și, în concluzie, că POPORUL ROMÂN E PLIN DE ”TĂNTĂLĂI” că i-a votat!

Păi, cum vine asta, Cozmine, nu v-ați înțeles la preț? Văd că încerci să scapi iar de responsabilitate, cum ai tot făcut de când te știu: alții au-fost de vină mereu? Câteva versuri pentru tine și cei mulți ca tine (mă gândesc că știi din cine, dacă nu, întreabă): ”Nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri/ Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară/ Îndrăznesc ca să rostească pân și numele tău, țară!”, a scris Pavelescu.

sintezazilei.com