Paula Seling vine, de fiecare dată, cu povești muzicale surprinzătoare, pe care le pune pe note muzicale, așa cum numai artista știe, prin talentul și dăruirea artistică incontestabile.

Așa se întâmplă și de această dată cu „Tu nu vezi cerul”, o piesă de o sensibilitate aparte, scrisă de Andrei Tudor (Tudor Sound Production), care redă o emoție aparte, dincolo de rațiune și orgolii, despre și pentru suflet, ce va face ca publicul să vibreze, să aibă trăiri intense și naturale, chiar de la primele versuri ascultate.

„Există anumite piese pe care le simți, atât de adânc în suflet din prima clipă, ca și cum ar spune o poveste a sufletului tău. „Tu nu vezi cerul”, scrisă de Andrei Tudor, pe versurile Andreei Andrei, este una dintre ele. Am auzit-o cu mulți ani in urmă, la regretatul festival Mamaia, în interpretarea lui Pasha Parfeni, și mi-a rămas lipită de suflet. Mi-aș fi dorit să am onoarea de a o interpreta și probabil că am lansat această dorință în Univers, pentru că Andrei Tudor mi-a propus, cu puțin timp în urmă, sa o cânt. A ieșit o variantă atât de plină de emoții încât, mereu, când o ascult, mi se umplu ochii de lacrimi de bucurie.„, a spus Paula Seling.