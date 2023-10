Paula Seling a lansat „Dor în destin”, Pasiune și dăruire, după Valsul nr. 2 de Sostakovici. Piesa este o lucrare ce urmărit-o pe artistă ani de zile, până să înțeleagă faptul că este menit să o interpreteze și să încerce să-și asculte instinctul și trăirea muzicală.

„Nu este prima oară când mi se întâmplă acest lucru. Așa am simțit și la Valsul lui Doga – *Dulcea și tandra mea fiară”, iar când am înțeles că doar trebuie să dau foc glasului inimii, noaptea și-a făcut magia. S-a produs o conexiune deschisă, iar versurile „Dor în destin” au apărut ca o adiere, la ora patru dimineața, ca dintr-o transmisiune directă cu cerul întâi. Am apelat, pentru acest proiect, tot la echipa Alexandru Gorgos și Sergiu Teacă, pentru orchestrație și mixaj, ambii continuând, in uimitor acordaj, magia gândului inițial. De atunci, cânt piesa asta în aproape toate concertele și nu există loc unde publicul să nu fie hipnotizat.”, a spus Paula Seling.

Actrița a fost special aleasă să semene cu Paula, pentru a interpreta frământările începuturilor, a căutării de sens, a luptei, a încercărilor.

„Mi-am dorit neapărat să rămână și cu a noastră contribuție pentru eternitatea iubirii inimilor ce o pătrund, așa că am filmat videoclip la melodie. Un vals al sufletelor unite de către destin, ca doi magneți ce nu își pot rezista în niciun timp și în niciun spațiu, nicicum. Și s-a valsat ca niciodată… S-a valsat la Restaurant Miadora, cu multe perechi pregătite de TheSpaceProject, s-a valsat în rochiile dădăcite cu atâta iubire de Salon de Mariaj Patrice, aceiași oameni care mi-au cusut uimitoarea rochie de bal. S-a valsat cu Luciana și Lucian, perechea de actori în jurul cărora întreaga poveste prinde contur – nu se cunoșteau, dar se numesc la fel, ce semn mai frumos vreți? Îi veți simți…atâta chimie în video nu credeam sa fie. Magic!!! Luciana a fost aleasa sa semene cu mine, să îmi joace frământările începuturilor, a căutării de sens, a luptei, a încercărilor. Seamănă? Majoritatea afirma. Eu ce spun? As vrea sa fiu din nou ea, o clipa, să îi spun sa nu se teamă. Viitorul, oricare ar fi, nu plătește cât prezentul. În prezent ești cea mai buna versiune a ta. Plănuiești? Trăiește și vei realiza. Miadora, ce loc divin în inima Chișinăului!!! Nu exista un loc mai potrivit pentru povestea noastră. Mulțumim domnului manager, mereu atât de drăguț.”, a completat Paula Seling.

Videoclipul a fost încredințat lui Oleg Oz și echipei sale, producător Dumitru Neagu.