Duminica Floriilor marchează an de an intrarea Domnului în Ierusalim. Sub auspiciile sale, echipa Secției Revistă a Teatrului Municipal Baia Mare celebrează această zi însemnată printr-un spectacol ce se încadrează în categoria evenimentelor de neratat.

În primitoarea atmosferă de ”acasă”, vocea și prezența inegalabilă a Paulei Seling vor adăuga sărbătorii de Florii sunetul muzicii care înalță și înnobilează.

Regia muzicală a spectacolului aparţine lui Călin Ionce, scenografia fiind semnată de Mihai Vălu.

Vor urca pe scenă Dorin Griguța, Dan Cordea, Răzvan Pașca, Sonia Codorean, Andrei Petruș, Paula Crișan, Ema Dumitran, Diana Topan, Teodora Stupar, Vasile Pop, Petru Damșa, Adi Mureșan, Adam Jenei, Adrian Bogdan.

Spectacolul are loc duminică, 17 aprilie, începând cu ora 19.00.