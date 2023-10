În weekend-ul care tocmai s-a încheiat, polițiștii maramureșeni au depistat patru bărbați care au condus autovehicule în timp ce se aflau sub influența alcoolului.

În fapt, polițiștii Serviciului Rutier, dar și cei din Seini, Sarasău și Săliștea de Sus au identificat patru maramureșeni cu vârste cuprinse între 29 și 59 de ani, care au condus cu alcoolemii cuprinse între 0,44 și 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Aceștia au fost transportați la unități medicale pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.