În week-end-ul care tocmai s-a încheiat, poliţiştii rutieri maramureşeni au depistat pe drumurile publice judeţene patru bărbaţi care au condus fiind sub influenţa alcoolului. Rezultatele testărilor au aparatele etilotest a indicat, în cazul acestora, valori între 0,44 şi 0,88 alcool pur în aerul expirat.

În toate cazurile au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.