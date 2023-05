Ocna Șugatag – în jurul orei 12.00, polițiștii au oprit pentru control un ATV condus pe raza localității Budești. Conducătorul acestuia a fost identificat ca fiind un bărbat de 72 de ani din localitate, care nu deține permis de conducere.

În urma verificărilor s-a constatat faptul că ATV-ul nu este înmatriculat.

Totodată, după aproximativ 20 de minute, polițiștii au oprit pentru control un alt ATV neînmatriculat, condus în aceeași zonă de către un bărbat de 49 de ani care nu deține permis de conducere.

În ambele cauze, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Fărcaşa – în timp ce polițiștii efectuau serviciul de supraveghere şi control al traficului rutier pe D.J. 182B, Băiţa de sub Codru, au oprit pentru control un scuter care nu avea montate plăcuțe cu numere de înmatriculare sau înregistrare. Acesta era condus de către un tânăr de 20 de ani din Băiţa de sub Codru.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că tânărul are dreptul de a conduce suspendat.

În cauză, se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Groși – polițiștii au fost sesizați telefonic de către un bărbat, cu privire la faptul că că în timp ce se deplasa cu autoutilitara pe D.N. 18B, prin localitatea Cărbunari, dinspre Cărbunari înspre Târgul Lăpuș, a fost acroșat de către un autoturism care și-a continuat deplasarea spre municipiul Baia Mare.

În urma deplasării pe D.N. 18B, în localitatea Groși, a fost oprit autoturismul, în cauză, iar la volan a fost identifictă o femeie de 612 de ani din Baia Mare.

Întrucât aceasta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condusă la Spitalul Judeţean Dr. Constatin Opriş din Baia Mare, în vederea recoltării de probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.