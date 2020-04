Deputații au adoptat proiectul de lege care prevede amânarea la cerere, fără plata de dobânzi și penalități, de la plata chiriei pe perioada stării de urgență provocată de pandemia de COVID-19.

Au fost 240 voturi pentru, 70 împotrivă, 7 abțineri.

Proiectul de lege, supus dezbaterii și votului online, a avut ca obiect de reglementare amânarea la cerere, fără plata de dobânzi și penalități, de la plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe pentru operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă semnificativ și persoane fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

Printre principalele prevederi:

– dacă s-a întrerupt activitatea sau veniturile au fost mai mici cu 15% in martie fata de media ultimului an pot amana la cerere fara penalitati plata chiriei starea de urgenț, plus încă o luna.

– chiria nu se mai impozitează

– Decontatarea de la stat de maxim 10.000 de lei pentru operatori economici si 2.000 pe ntru persoanele fizice

Deputatul liberal, Pavel Popescu, a anunțat, în timpul dezbaterilor din plen, că PNL nu va vota „legea populistă a PSD”.

„Iresponsabilitatea PSD riscă să ducă România într-o polarizare care nu își are loc. Câștigați câștig electoral într-o perioadă de criză”, a spus liberalul către social-democrați.

Ședinţă de plen a Camerei Deputaţilor s-a desfăşurat cu prezenţa anumitor deputaţi – lideri ai grupurilor parlamentare, iniţiatori ai proiectelor, preşedinţi ai comisiilor de specialitate şi parlamentari nominalizaţi să ia cuvântul.

Camera Deputaților este for decizional pe acest proiect de lege, urmând să fie trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

Senatul a adoptat inițiativa legislativă pe 31 martie.